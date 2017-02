Marin Lupaș: ”Creditul pentru regenerare urbană se referă numai la parcări”

Bayern nu conteaza pe Ribery si Boateng Carlo Ancelotti, antrenorul lui Bayern Munchen, a anuntat ca nici Franck Ribéry, nici Jerome Boateng nu vor juca in meciul din optimile de finala a Ligii Campionilor, cu Arsenal, de astazi. Atacantul francez, care acuza probleme musculare de mai multe zile se antreneaza separat de restul coechipierilor. Boateng, la randul lui, urmeaza un program de refacere […]

Angel Montoro sta sase saptamani Mijlocasul lui Las Palmas, Angel Montoro va fi operat miercuri dimineata de o leziune la meniscul genunchiului stang. Folosit in 12 meciuri de La Liga acest sezon si in 3 din Cupa Regelui, jucatorul de 28 de ani va absenta de pe teren timp de sase saptamani. The post Angel Montoro sta sase saptamani appeared […]

Gabriel Jesus si-a fracturat un deget de la picior Veste rea pentru Manchester City si Pep Guardiola. Jucatorul brazilian Gabriel Jesus a suferit o fractura la al cincilea metatarsian al piciorului drept. Clubul nu a comunicat durata indisponibilitatii, insa potrivit presei britanice, el va absenta intre doua si trei luni. The post Gabriel Jesus si-a fracturat un deget de la picior appeared first on Sportsin.

Milik a revenit in lotul lui Napoli Miercuri seara, Napoli infrunta pe Real la Madrid. Lotul formatiei italiene este complet pentru acest meci. Revenit dupa accidentare, atacantul polonez Milik este in lot, dar nu este sigur ca va juca acest meci, nefiind inca pus la punct cu pregatirea fizica. The post Milik a revenit in lotul lui Napoli appeared first on Sportsin.

Cristiano Ronaldo este in lotul lui Real, nu si Bale Ramas la refacare luni, dupa o lovitura incasata in meciul din week-end-ul trecut cu Osasuna, Cristiano Ronaldo s-a reintors la antrenament marti. Atacantul portughez face parte din lotul convocat de Zinedine Zidane pentru meciul din optimile de finala ale Ligii Campionilor, de miercuri, cu Napoli (ora 20:45). Accidentat la glezna, Gareth Bale a revenit la […]