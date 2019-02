Marin Lupaș: Este nevoie de 5 tramvaie noi pe an, pentru toți arădenii!

Bugetul național a născut reacții dure dinspre primari dar și proteste din partea societății civile, în special a persoanelor cu dizabilităţi şi însoţitorii acestora. Dacă primarul se bate cu pumnu-n piept la București, în Arad cei cu dizabilități rămân ignorați de administrația locală, în special când vine vorba de transportul public, susține Marin Lupaș.

„De mulți ani arădenii cu dizabilități și nu numai nu au putut să beneficieze de transportul public cu tramvaie moderne pentru că nu locuiesc în cartierul Vlaicu sau pe ruta Bulevardul Revoluției – Piața Romană – Aradul Nou. Și această problemă este datorată exclusiv incompetenței sau lipsei de viziune a politicianului Falcă, care nu se vedea probabil ținut primar atâta vreme, ba cu dosare la DNA, ba cu inamici în propriul partid. Abia în decembrie 2018 ni s-a propus în Consiliul Local actualizarea studiului de fezabilitate pentru refacerea liniilor pe tronsonul Piața Podgoria – Pasaj Micalaca – Micalaca Zona III. Și asta doar pentru că Primăria s-a gândit să înscrie această lucrare atât de necesară ca proiect de rezervă pe Axa 4 a Programului Operațional Regional 2014-2020”, declară Marin Lupaș.

Dincolo de reabilitarea liniilor de tramvai, consilierul municipal independent arată că nevoia pentru tramvaie noi în Arad este de 20 de ori mai mare decât cea planificată de Primăria Arad! În acest an primarul Falcă a anunțat începerea procedurii de licitaţie pentru achiziţionarea a 10 tramvaie noi, care să completeze pe cele 6 cumpărate în urmă cu 5 ani, în timp ce Cluj-Napoca a cumpărat deja în 2018 un număr de 22 de tramvaie noi.

„Acest primar face prea puțin pentru ce are Aradul nevoie. Dintr-un total de 138 de tramvaie pe care le deține CTP, să te lauzi cu 6 tramvaie și încă 10 undeva în câțiva ani este o jignire pentru nevoile reale ale arădenilor. În 2016 am solicitat public acestei administrații un plan pentru cumpărarea prin fonduri europene a 5 tramvaie noi în fiecare an, altfel se vor înlocui toate tramvaiele în 100 de ani! Comparativ, Primăria Cluj-Napoca a atribuit în doar un singur an cumpărarea a 22 de tramvaie noi, pe când Primăria Arad se chinuie să achiziționeze 16 tramvaie într-o perioadă de aproape 10 ani. Dacă ne gândim doar la zecile de milioane din excedentul bugetar anual pe care îl înregistrează Municipalitatea, nici nu ar mai trebui să se complice cu fondurile europene, capitol la care au eșuat cei din PNL în frunte cu Ghe. Falcă, ci să aloce clar 7,5 milioane în fiecare an pentru confortul și necesitățile arădenilor cu dizabilități și nu numai”, concluzionează Lupaș.