MedLife intră la tranzacționarea BVB

Robben si Lahm sunt apti de joc pentru Bayern Internationalul olandez al lui Bayern Munchen, Arjen Robben, si capitanul Philipp Lahm sunt restabiliti si vor putea juca in meciul de miercuri seara contand pentru etapa a 16-a din Bundesliga contra lui Leipzig (ora 21:00), a anuntat marti antrenorul Carlo Ancelotti. tehnicianul italian a certificat ca nu a pregatit nici o varianta tactica speciala si […]

Jerome Boateng absenteaza sase saptamani Victima unei accidentari la umar la inceputul lunii decembrie, Jérôme Boateng s-a decisd in cele din urma sa se opereze. Interventia s-a derulat marti, la Munchen, iar staff-ul medical a lui Bayern a explicat ca operatia la tendonul de deasupra muschiului pectoral drept a fost o reusita. Clubul a evaluat indisponibilitatea lui la sase saptamani. […]

Grafite a semnat cu Paranaense Jucatorul brazilian Grafite va evolua sezonul viitor la Atlético Paranaense, echipa cu care a semnat un contract pe un an de zile. Fost jucator in Europa la Le Mans si Wolfsburg, atacantul in varsta de 37 ani si-a reziliat contractul cu Santa Cruz. In 2016, el a inscris 24 goluri in 56 meciuri. The post Grafite […]

Gabriel Milito a demisionat de la carma lui Independiente Sosit in luna mai pe banca lui Independiente, clubul la care a debutat ca jucator, Gabriel Milito a demisionat dupa sapte luni de zile. Fostul fundas al FC Zaragoza si FC Barcelona a condus echipa in 19 meciuri, obtinand doar opt victorii si a pierdut sase, plus alte cinci meciuri incheiate la egalitate. The post […]

Ruffier va absenta de pe teren cel putin o luna si jumatate Antrenorul lui Saint-Etienne, Christophe Galtier, a anuntat intr-o conferinta de presa ca portarul Stéphane Ruffier va absenta de pe teren o durata estimata intre sase si opt saptamani. De vina este accidentarea suferita la aductorii piciorului drept, contractata in meciul ce Cupa Ligii Frantei, contra lui Nancy (scor 0-1), de miercurea trecuta. The post Ruffier […]