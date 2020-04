Meghan Markle si Harry – cartea “exploziva” la care lucreaza in secret

Please follow and like us:

Se pare ca Meghan Markle si Harry sunt pe cale, in cel mai mare secret, sa colaboreze la scrierea unei carti despre Megxit cu ajutorul a doi jurnalisti. O opera care se anunta a fi « exploziva ».

Meghan Markle si Harry vor face o serie de confidente cu privire la familia regala ? Ducii de Sussex, conform Daily Mail, ar fi pe cale sa colaboreze cu un grup de jurnalisti pentru nevoile scrierii unei biografii – ajuntata deja a fi una exploziva – consacrata pasionantului subiect Megxit. O veste care ar trebui sa dea coroanei britanice sudori reci pe sira spinarii.

Aceasta carte ar trebui sa fie botezata Thoroughly Modern Royals : The Real World of Harry and Meghan. Biografia urmeaza sa contina numai putin de 320 de pagini si ar urma sa fie publicata pe data de 11 august si se anunta a fi deja un best-seller mondial. In realitate, unii isi imagineaza deja ca in paginile cartii se afla unele informatii care sunt menite sa isi regleze conturile cu familia regala pe care au parasit-o in mod oficial incepand cu data de 31 martie. Mail on Sunday precizeaza faptul ca ducii de Sussex, inainte de a se muta oficial in America, au avut grija sa ofere interviurile necesare autorilor cartii. Unul dintre ei este Omid Scobie, care este obisnuit deja sa dezvaluie informatii despre familia regala. Acestuia ii datoram informatia conform careia cuplul a sunat-o pe regina Elizabeth a-II-a cu ocazia celei de-a 94 aniversare pentru a o felicita.

O paralela cu Lady Diana. A doua jurnalista care urmeaza sa lucreze la aceasta carte exploziva este Carolyn Durand, specialista in regalitate care colaboreaza de mai multi ani deja cu revista Elle. Biografia ar trebui sa spuna povestea reala a cuplului Harry si Meghan Markle. Unii vad in aceasta biografie o paralela cu povestea printesei Diana. Cele doua femei se simteau ambele ca niste prizoniere in palat. De altfel, Lady Diana a ales ca Andrew Morton sa fie cel care ii scrie biografia intitulata Diana : Her True Story.

Odata ce au renuntat la privilegiile vietii regale, cuplul a anuntat ca urmeaza sa pastreze Frogmore Cottage. In orice caz, ruptura dintre printul Harry si Meghan Markle este mai mult decat evidenta. Semne ca ducii de Sussex nu erau deloc multumiti de viata lor au aparut din octombrie anul trecut cand prinrul Harry a dat in judecata mai multe tabloide din Marea Britanie.