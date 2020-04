MLPDA, prin Programul Interreg V-A România-Ungaria, sprijină spitalele în gestionarea pandemiei COVID-19

Please follow and like us:

Programul Interreg V-A România–Ungaria anunță semnarea, de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației din România (MLPDA), în calitate de Autoritate de Management, a primelor modificări ale contractelor de finanțare pentru proiectele care vizează sănătatea și managementul riscurilor și al dezastrelor.

Astfel, ca urmare a necesității de echipamente medicale și de protecție împotriva COVID -19, Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad suplimentează achiziția de echipamente, în luna aprilie 2020, cu:

25 de aspiratoare mobile de secreții;

25 purificatoare de aer;

15 cărucioare de urgență;

1 aparat de tip vido-laringoscop.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie îmbunătățirea serviciilor de sănătate și a siguranței pacienților în trei spitale din județele Arad (România) și Csongrád (Ungaria), prin achiziționarea de echipamente medicale, organizarea de ateliere de lucru, dezvoltarea infrastructurii, strategii, instruiri și consultanță.

Bugetul total al proiectului, demarat în noiembrie 2019, este de aproximativ 3 milioane de euro, din care 2,55 milioane de euro reprezintă fonduri nerambursabile din FEDR (prin proiectul ROHU 361 – „Joint prevention and surveillance of infectious diseases and hospital-acquired infections in Arad, Makó and Hódmezővásárhely” – beneficiar principal fiind Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Arad).

Unitatea Administrativ–Teritorială Județul Arad, în calitate de beneficiar al proiectului, a revizuit o parte din lista de echipamente prevăzute cu un buget de 1,15 milioane de euro, în vederea sprijinirii Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad și a gestionării epidemiei COVID -19.

Totodată, în luna mai 2019, prin Programul Interreg V-A România–Ungaria, a fost demarată implementarea proiectului ROHU 72, „Cross – border network for disaster resilience and emergency situations risks management – CBN”, al cărui beneficiar lider este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situațiilor de Urgență (care are în componență, pe teritoriul României, județele Arad și Timiș).

Bugetul total al proiectului este de circa 2,68 milioane de euro (din care fonduri nerambursabile FEDR – 2,28 milioane de euro), iar obiectivul general vizează finanțarea unor investiții și achiziția de echipamente pentru beneficiari cu responsabilități în gestionarea situațiilor de risc (inundații, cutremure, alunecări teren, etc) din zonele de graniță dintre România și Ungaria.

Astfel, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, se vor achiziționa, în total, peste 160 de piese de aparatură, echipamente sau mobilier:

19 paturi pentru ATI;

50 injectomate;

35 infuzometre;

2 ventilatoare portabile;

8 monitoare pentru funcții vitale;

3 stații de monitorizare centrale;

5 monitoare portabile;

2 transportoare de pacienți pliabile (clasa-economic);

2 transportoare de pacienți pliabile (clasa-premium);

5 puls-oxigenometre portabile;

2 defibrilatoare;

1 set aspirator pentru intubare și aspirație secreții bronhice;

1 EKG portabil;

25 stative pentru perfuzii;

2 dulapuri pentru păstrare medicamente.

MLPDA, prin Autoritatea de Management, cu sprijinul Secretariatului Comun din cadrul BRECO Oradea, încurajează toți beneficiarii care au contracte în derulare să identifice soluții similare pentru a veni în sprijinul populației, al pacienților diagnosticați cu COVID-19 sau al personalului cu atribuții în gestionarea pandemiei.