Modele noi de Rochii vaporoase de la JojoFashion.ro

Rochiile vaporoase sunt perfecte atat pentru o tinuta casual, cat si pentru o tinuta de seara.

Feminine si extrem de confortabile datorita materialului vaporos si croiului lejer, rochiile vaporoase nu trebuie sa lipseasca din garderoba ta.

Pentru o tinuta de zi poti alege sa porti rochii vaporoase cu imprimeuri florare sau geometrice, lunga, midi sau scurta.

Daca rochia este maxi o poti purta cu balerini, cu sandale cu talpa joasa sau cu platforme. Daca alegi o rochie midi sau scurta vaporoasa, poart-o cu sandale cu platforma si vei arata senzational.

Vaporoasa si fluida, cu un aer boem, este rochia perfecta pentru o plimbare pe malul marii.

La fel de bine o putem folosi in zilele caniculare de vara deoarece acest tip de material si croi lasa pielea sa respire.

Pentru o tinuta de ocazie poti alege sa porti rochii vaporoase din voal sau matase, culoare uni, cu broderie, dantela sau paiete in partea superioara si vaporoasa in partea inferioara. Pentru ocaziile speciale, ideal ar fi ca rochia sa fie lunga pana in pamant.

Acest tip de rochie poate fi purtata cu o pereche de sandale fine cu toc inalt si subtire si o poate fi accesorizata cu un clutch fin.

Pentru banchet ideale sunt rochiile vaporoase scurte sau midi, croi baby doll in nuante de roz, lila, bleu, etc. Rochiile vaporoase scurte sau midi au un aer tineresc si jucaus, perfecte adolescentelor.

Pentru bal sunt ideale atat rochiile vaporoase lungi, cat si cele midi sau scurte realizate din materiale pretioase in nuante de verde, mov, pruna, rosu, violet, etc.

Rochiile vaporoase sunt perfecte pentru orice tip de silueta deoarece acest tip de croi ascunde imperfectiunile, indiferent ca esti prea slaba sau plinuta.

