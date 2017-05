MOL România oferă 350.000 lei tinerilor sportivi şi artişti prin programul de promovare a talentelor

Andre Agassi este noul antrenor al lui Djokovici Novak Djokovici a anuntat duminica, la finalul meciului pierdut in ultimul act al Masters 1000 de la Roma in fata lui Alexander Zverev, ca fostul n°1 mondial, Andre Agassi este noul lui antrenor. Colaborarea celor doi va incepe la Roland-Garros (28 mai – 11 iunie). The post Andre Agassi este noul antrenor al lui Djokovici […]

David Lee s-a accidentat la genunchi Play-off-ul NBA nu este cu prea mare noroc pentru San Antonio Spurs, fiind marcat de numeroase accidentari. Imaginea lui David Lee in mare suferinta este emblematica. Jucatorul lui Spurs s-a accidentat in primul sfert al celui de-al treilea meci din finala Vestului, cu Golden State. Primul examen medical a relevat o intindere partiala la tendonul rotulian […]

Khedira a revenit in lotul lui Juventus Accidentat la aductori in meciul cu AS Monaco de pe 9 mai, Sami Khedira a dat motive de ingrijorare staff-ului lui Juventus Torino. Insa nijlocasul german este aproape de revenirea pe teren, el fiind inclus in lotul de jucatori al lui Massimiliano Allegri pentru meciul de campionat de duminica, cu Crotone (ora 16:00). «El nu […]

Leonard nu joaca in meciul al treilea Sansele de calificare ale lui San Antonios Spurs in finala NBA scad de la zi la zi. Dupa accidentarea lui Kawhi Leonard, care a aterizat pe piciorul lui Zaza Pachulia in meciul 1 al finalei Conferintei de Vest, cu Golden State Warriors, texanii sperau sa reintre in meciul al treilea. Insa antrenorul Gregg Popovich a declarat […]

Lot complet pentru Real Madrid Zinédine Zidane l-a inclus si pe Gareth Bale in lotul cu care Real Madrid va aborda partida de la Malaga, de duminica (ora 21:00). Atacantul galez s-a accidentat in meciul cu FC Barcelona (scor 2-3). El nu este inca restabilit, la fel ca Dani Carvajal, insa Zidane tine ca intreg lotul de jucatori sa fie […]