Nici urmă de dive în TOP 10 cele mai influente românce în social media!

Pentru a treia oară în acest an, Roger Federer a reușit să-l învingă pe Rafael Nadal, după Australian Open și Indian Wells a venit rândul la Miami. Tot pentru a treia oară elvețianul ridică un trofeu în acest an, acum a fost la Miami după o finală cu spaniolul Rafael Nadal. Elvețianul de 35 de […]

Portarul lui Bayern Munchen, Manuel Neuer, va rata urmatoarele doua meciuri ale clubului bavarez din cauza unei mici interventii chirurgicale suferita la un picior. Internationalul german va rata meciurile din Bundesliga cu Augsburg, de sambata, si cu Hoffenheim, de marti.