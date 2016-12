Noii aleși arădeni au primit certificatele de parlamentari

Jan Kirchhoff are probleme la menisc La Acest sezon devine tot mai complicat pentru Jan Kirchhoff. Absent deja din luna octombrie din cauza unei accidentari, mijlocasul german ar fi putu juca in ultimele trei meciuri ale lui Sunderland. Insa el s-a accidentat din nou, fiind victima unei leziuni la menisc, iar el ar putea fi indisponibil mai multe luni de zile. […]

Sturaro si-a prelungit contractul cu Juventus Mijlocasul international italian Stefano Sturaro, 23 ani, si-a prelungit contractul cu Juventus Torino pana in iunie 2021. Acest sezon, Sturaro a disputat noua meciuri de Serie A si patru de Liga Campionilor. Juventus Torino este in aceste zile in negocieri de prelungire a intelegerilor cu atacantul Paulo Dybala si cu fundasul central Leonardo Bonucci.

Luis Suarez si-a prelungit contractul Cum era prevazut de ceva vreme, Luis Suarez si-a prelungit contractul cu Barça. Sport si Mundo Deportivo, cele doua ziare de sport din Barcelona au anuntat canoul contract este valabil pana in 2021, avabd si optiune pentru inca un an.

Kasper Schmeichel a revenit la antrenamentele lui Leicester Victima unei fracturi la mana la inceputul lunii noiembrie, in Liga Campionilor, in meciul cu Copenhaga, portarul lui Leicester, Kasper Schmeichel, a revenit joi la antrenament alaturi de restul lotului. El va face un ultim test vineri, iar daca totul va fi in ordine, el ar putea fi inclus in lotul pentru meciul de sambata […]

José Peseiro a fost demis de Braga Eliminarile succesive din Cupa Portugaliei si Ligue Europa i-au fost fatale antrenorului lui Braga, José Peseiro. Fost antrenor si la Rapid Bucuresti, portughezul a fost demis, chiar daca avea contract pana in 2018. Antrenorul echipei de rezerve, va asigura interimatul pana la numirea unui nou antrenor. Peseiro, 56 ani, a fost numit antrenor in luna […]