Noul videoclip Mike Godoroja & Blue Spirit

Tielemans a fost operat la genunchi Intr-un comunicat, AS Monaco a anuntat ca Youri Tielemans a fost operat joi, urmare a leziunii la menisc pe care a suferit-o la genunchiul drept in meciul cu PSG. Clubul monegasc a anuntat inca de marti ca mijlocasul belgian in varsta de 20 de ani, cumparat cu 25 milioane de euro in vara, a suferit […]

Modrici este acuzat de evaziune fiscala Luka Modric este cel mai nou nume de fotbalist urmarit pentru evaziune fiscala, venituri rezultate din drepturile lui de imagine, potrivit unei anchete deschise miercuri de justitia spaniola. Parchetul spaniol spune ca mijlocasul croat al lui Real Madrid, alaturi de sotia lui, Vanja, care a fost citata si ea, a ascuns de fisc 870.728 euro […]

Villas-Boas va participa la Rally-ul Dakar Dupa cum a anuntat miercuri dimineata, Andre Villas-Boas a plecat din China, de la Shanghai SIPG, unde era antrenor de anul trecut. O prelungire de contract i-a fost propusa de club, dar tehnicianul portughez a declinat-o, preferand sa ia o pauza. Asta pentru ca Villas-Boas are deja programata noua sa aventura: va participa la proxima […]

Pardew a preluat West Bromwich Albion Dupa cum se anunta inca de la inceputul saptamanii, Alan Pardew a fost numit oficial anntrenor la West Bromwich Albion miercuri. El a semnat un contract valabil pana in 2020. inlocuindu-l pe Tony Pulis, demis recent. Fara contract din decembrie 2016 cand a fost demis de Crystal Palace, Pardew a preluat WBA clasata pe locul 16 dupa […]

Cazorla a fost operat din nou Santi Cazorla nu o duce prea bine. Mijlocasul spaniol al lui Arsenal, care a suferit deja opt operatii in doi ani s-a operat din nou, a anuntat el pe Twitter. «Din cauza problemelor la tendon de care am suferit in ultimele zile, am fost nevoit sa trec din nou pe la sala de operatii, a scris […]