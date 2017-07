Permisul de conducere se obține cu supraveghere video

Dallas Cowboys, New York Yankees și Man United sunt cele mai valoroase, după Forbes Conform listei publicate anual de către revista Forbes, clubul din NFL, Dallas Cowboys, își menține prima poziție de cel mai valoros team sportiv. Valoarea ”cowboy-lor” a crescut față de anul trecut cu 5% ajungând la 4,2 miliarde dolari iar echipa din MLB, New York Yankees, este pe poziția secundă cu 3,7 miliarde. În acest an […]

Dani Alves a semnat cu PSG Liber de contract dupa despartirea de Juventus Torino, Dani Alves va evola la PSG sezonul urmator. Clubul parizian a anuntat miercuri ca fundasul dreapta brazilian a semnat un contract de doi ani si va castiga 14 milioane de euro brut per sezon. Internationalul brazilian de 34 de ani, care a castigat doua Ligi ale Campionilor […]

Vitolo este al lui Atletico Madrid Victor Machin Perez, cunoscut sub numele de Vitolo, va juca la Atletico de Madrid sezonul viitor. Clubul madrilen a anuntat recrutarea atacantului de la FC Sevilla, care a semnat o intelegere valabila pana in 30 iunie 2022. Atletico a evitat interdictia de transferuri pronuntata de FIFA platind o suma cuprinsa intre 35 si 40 milioane […]

Zieler s-a transferat la Stuttgart Nou-promovata in Bundesliga, Stuttgart l-a recrutat pe Ron-Robert Zieler. Fost portar la Manchester United si Hanovra, el s-a transferat de la Leicester City unde nu a jucat aproape deloc. Internationalul german in varsta de 28 de ani a semnat un contract valabil pana in 2020.

Alessio Cerci s-a transferat la Verona Imprumutat de Atlético de Madrid la AC Milan si la Genoa in 2015-2016, Alessio Cerci isi va continua cariera la Hellas Verona, unde el s-a transferat gratuit si a semnat un contract de un an. International italian (29 ani, 13 selectii), el nu a jucat decat un meci de Primera pentru Atletico sezonul trecut.