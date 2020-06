Piese vestimentare si accesorii ale anilor 2000 ce revin in forta in 2020

Please follow and like us:

Daca anumite piese vestimentare ale anilor 2000 inca mai dorm linistite, unele piese vestimentare din dressing primesc inca o sansa.

In anii 2000 foarte populari erau „Lizzie McGuire”, Britney Spears, Justin Timberlake, Christina Aguilera sau „One Tree Hill” , grupul Destiny’s Child , Victoria Beckham … celebritati care au deschis calea inspre un dressing mai colorat si mai original.

Moda anilor 2000 se traducea prin piese vestimentare scurte pentru ca buricul sa se vada, materiale confortabile si mai ales accesorii foarte frumoase care inca mai sunt in voga.

Si se pare ca in 2020, unii creatori au decis sa mai dea o sansa unei garderobe mai vechi.

Pantalonii cargo. O pereche de pantaloni largi si o pereche de sneakersi se pare ca era cel mai reusit look al anilor 2000. Si in acest an, acest lucru ramane perfect valabil. Succesul tendintelor sportswear sau loungewear nu mai are nevoie de dovezi.

Hainele cu mesaje. Foarte in voga de ceva ani, piesele vestimentare cu mesaje au fost foarte populare si in anii 2000. Pe un tricou, o geaca, un pulover sau o bluza tip sweat reprezinta cea mai inedita modalitate de a-ti exprima gandurile.

Dad shoes. Din ce in ce mai populari, dad shoes au inceput sa fie din ce in ce mai in voga incepand cu anul 2017. Si am putea spune ca anul 2020 chiar este anul lor.

Pantalonii tip leggings. Aparuti pe la sfarsitul anilor 2000, pantalonii tip leggings sunt acum piese vestimentare de baza din dressing.

Stilul boho –sic. Rochiile vaporoase, puse in valoare de un cordon sau de o imensa curea sunt cea mai buna alegere pentru aceasta vara.

Geanta clutch. La jumatatea drumului dintre o poseta si o geanta unde incape totul, geanta clutch era detaliul care facea diferenta pe covorul rosu. Iar in acest an este cea care iti va pune tinutele mai sic cel mai bine in valoare.

Bandana este peste tot purtata in anii 2000, mai ales de catre vedete. In 2002 revine in forta cu imprimeul sau cu tot chiar si la evenimentele tip Fashion Week.

Colierele XXL. In anii 2000, trebuia sa te faci vazuta. Un lucru care ramane perfect valabil si in acest an. Colierele XXL sunt cea mai buna idee atunci cand nu vrei sa treci neobservata. Deci trebuie sa renunti la mantra „less is more” si sa porti la gat un colier mare cu motive impozante.