Pink Latte: ce este aceasta bautura care permite intarirea imunitatii?

Sezonul rece favorizeaza aparitia bolilor infectioase. Pentru a lupta impotriva gripei de sezon, a racelii, brosnitei sau anginei, intarirea sistemului imunitar este intotdeauna o idee buna. Daca acest lucru ar fi posibil datorita bauturii Pink Latte? Descopera toate secretele acestei bauturi roz.

Suplimente alimentare, uleiuri esentiale, cura cu vitamina C…exista mai multe metode de stimulare a sistemului imunitar. O bautura surprinzatoare permite stimularea sistemului imunitar, Pink Latte. Este vorba despre o tendinta food care a aparut pe retelele sociale in urma cu cateva luni. Dupa cum ii spune si numele, Pink Latte este o bautura roz pe baza de lapte vegetal. Culoarea sa este obtinuta datorita ingredientului principal, sfecla rosie. Pe langa numeroasele atuuri gustative si latura estetica, aceasta bautura are o multime de beneficii.

Pink Latte: care sunt beneficiile acestei bauturi?

Aceasta bautura calda ne permite nu doar sa ne incalzim ci si sa ne stimulam sistemul imunitar, sa ne facem plinul de energie si sa avem o mai buna rezistenta in fata virusilor. Numeroasele beneficii oferite de bautura Pink Latte provin in special de la sfecla. Aceasta legume radacina, adesea uitata, este bogata in fier si in antioxidanti. Neutralizeaza radicalii liberi care ataca celulele organismului nostru si lupta impotriva imbatranirii premature. Acest aliment, sarac in calorii, imbunatateste circulatia sanguina. Pe langa faptul ca lupta impotriva oboselii, sfecla imbunatateste in egala masura tranzitul intestinal si purifica ficatul.

Un alt ingredient existent in bautura Pink Latte: ghimbirul. Acest aliment bogat in vitamine, oligoelemente si saruri minerale permite combaterea oboselii. Intareste sistemul imunitar deoarece este vorba despre un antixodant puternic. Ghimbirul contine compusi cu proprietati antivirale. Acestea ne permit sa luptam impotriva bolilor infectioase precum gripa sau bronsita. In plus, ghimbirul stimuleaza flora intestinala unde se constituie 70% din imunitatea noastra.

Care este reteta de preparare a bauturii Pink Latte?

Ai nevoie de:

360ml de lapte vegetal precum lapte de migdale, de cocos, de soia sau de orez;

O sfecla mica fiarta, taiata si mixata;

O jumatate de lingura de ghimbir praf;

Un sfert de lingura de scortisoara;

O lingura de sirop de artar sau de agave;

Inainte de a incepe prepararea bauturii Pink Latte, cuptorul se va preincalzi la 200 de grade. Sfecla se va infasura intr-o folie de aluminiu si se va lasa la cuptor timp de 30 de minute. Dupa ce este moale bine se va pune intr-un blender sau intr-un mixer alaturi de laptele vegetal. Amestecul se varsa mai apoi intr-o caserola si se pune la incalzit pana da un clocot. Se varsa apoi amestecul intr-o ceasca si se adauga ghimbirul, scortisoara si siropul de artar sau de agave.