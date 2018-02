PNȚCD Arad își reorganizează filialele din județ

Maria Sharapova și Madison Keys se retrag de la turneul WTA din Dubai, ce va începe săptămâna viitoare, datorită unor accidentări și îmbolnăviri, au anunțat organizatorii. Organizatorii au comunicat că Maria Sharapova are probleme cu brațul drept iar Madison Keys este bolnavă. The post Sharapova și Keys se retrag de la Dubai appeared first on […]