Ponturi pentru a-ti echilbra hormonii in mod natural

Hormonii se afla in stransa legatura cu emotiile noastre. Acest lucru este si mai vizibil in momentul menstruatiei. Femeile au parte de mai multe schimbari hormonale care actioneaza asupra moralului lor. Un dezechilibru hormonal poate provoca alte neplaceri precum stresul sau chiar depresia. Pentru o echilibrare a hormonilor in mod natural iata cateva ponturi.

Umbla desculta. Cu siguranta iti spui ca acest lucru este absurd. Insa, crede-ma pe cuvat, functioneaza. Talpa picioarelor contine mai multe terminatii nervoase. De aceea este recomandat umblatul descult pe o suprafata cu iarba, pe o plaja de nisip sau chiar pe asfalt. Acest lucru te va ajuta sa absorbi energia naturala a solului si sa imbunatatesti starea ta de sanatate globala. In plus, mersul descult poate reduce in maniera semnificativa nivelul de cortizol, hormonul asociat stresului, inflamatiei si tulburarilor de somn. Un motiv in plus de a incerca si tu aceasta metoda.

Foloseste uleiuri esentiale. Uleiurile esentiale sunt extrem de utile. Fie ca il folosesti pentru masaj sau intr-un difuzor, proprietatile uleiului esential nu mai trebuiesc demonstrate. Unele uleiuri esentiale pot contribui la echilibrarea hormonilor. Uleiul de salvia sclarea contine fitoestrogeni naturali care contribuie la reglarea ciclului menstrual si ne ajuta sa scapam de depresia sau de anxietate. Daca ai dureri destomac sau daca ai crampe, amesteca cinci picaturi din acest ulei esential cu cinci linguri de ulei de nuca de cocos si maseaza zona afectata cu acest amestec. Uleiul esential de fenicul ne ajuta sa imbunatatim digestia, sa ne stimulam metabolsimul si sa reducem inflamatiile provocate de problemele cu tiroida. Maseaza zonele cu cateva picaturi din acest ulei sau adauga cateva picaturi in ceai.

Consuma produse bio. Legumele sunt extrem de importante pentru sanatatea noastra. De unde si recomandarea de a consuma cinci fructe si legume pe zi. Dar noi am adauga sa le consumi bio deoarece exista unele produse precum hormonii de crestere folosite pentru ca legumele sa creasca mai repede care ne pot distruge sistemul endocrin. Drept urmare trebuie sa isi modifici obiceiurile alimentare pentru o echilibrare hormonala. Pentru asta, verifica intotdeauna eticheta produselor cumparate si evita sa cumperi produse pre-ambalate. Evita in egala masura sa consumi alimente modificate genetic deoarece in general sunt pulverizate cu glifosat. Acest erbicid poate provoaca probleme hormonale si sa conduca la depresie, sterilitate, anomalii congenitale si chiar la cancer. (deliciul-viciilor.ro)