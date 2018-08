Poseta de seara: Mic ghid pentru o purtare ideala

„Clutch” este denumirea posetei de dimensiuni reduse, specifica evenimentelor elegante si a tinutelor de gala. Un element destul de important al unui look de succes, geanta-plic poate fi, de cele mai multe ori, destul de greu de ales.

In trecut, asortarea posetei se facea in functie de incaltaminte, insa in ultimii ani, faimosii designeri au renuntat la acesta practica. In schimb, alegerea ideala a clutch-ului se face pe baza altor criterii, pe care le vei regasi in acest articol. Urmand aceste sfaturi, vei avea, garantat, o aparitie spectaculoasa si vei fi admirata pentru bunul gust si pentru eleganta. Pentru modele deosebite, acceseaza https://www.addien.ro/genti-plicuri-dama/filtru/manufacturers,dolcegabbana si vezi ce ti se potriveste pentru a straluci asa cum iti doresti!

Uite de ce trebuie sa tii cont in alegerea posetei perfecte

Majoritatea gentilor de seara iti dau posibilitatea de a le purta pe umar, prin intermediul unui lant sau in mana. Lantul poate fi dat jos cu usurinta, pentru a nu te incomoda daca alegi cea de-a doua varianta. Una dintre regulile de purtare care creeaza o imagine placuta spune ca, in cazul unei rochii lungi, cluch-ul poate fi asezat pe umar. In ceea ce priveste rochiile mai scurte, este de preferat sa renunti la manerul de lant detasabil, pentru ca vei arata mai elegant. De asemenea, este bine de stiut faptul ca, pe langa cele doua modele mentionate, mai exista si genti de seara ce au manere de tip inel, care pot fi tinute pe degete. Acestea sunt moderne, foarte apreciate si au un efect deosebit asupra look-ului tau.

Renunta la obiectele care nu sunt neaparat necesare si nu incerca sa inghesui foarte multe lucruri in poseta. De exemplu, modelele de genti plicuri marca Versace sunt, de obicei, incapatoare, insa acest lucru nu inseamna ca trebuie sa exagerezi. Un clutch plin va arat dizgratios daca ajunge in punctul in care este greu de inchis sau isi pierde forma din cauza a ceea ce se afla in interiorul sau.

Este indicat sa alegi o geanta plic de calitate, de la un producator cunoscut specializat in astfel de accesorii. Exista atat posete simple, unicolore, din materiale precum piele, satin sau catifea, dar si modele mai deosebite, ce au aplicatii din dantela, paiete, cu perle sau cu insertii metalice si multicolore. In cazul tuturor, cusaturile si forma vor da de gol profesionalismul cu care au fost fabricate. Chiar daca intra la capitolul detalii, un clutch ieftin si prost confectionat iti poate strica intreaga tinuta.

Tot la acest capitol, este foarte important ca, atunci cand porti o poseta ce are parti metalice argintii sa porti bijuterii din argint ori aur alb, iar in cazul celor aurii, accesorii in aceeasi nuanta. De asemenea, daca clutch-ul este foarte stralucitor, nu face greseala sa supraaglomerezi look-ul cu alte accesorii de dimensiuni mari si, in niciun caz, nu purta si cercei, si inele si coliere statement in acelasi timp!

Daca rochia ta este una simpla, poti purta fara probleme o geanta plic colorata sau cu un design inedit. In caz contrar, daca porti o tinuta in culori vii, alege o poseta in culori neutre, fie stralucitoare sau cu textura mata, dar nu foarte incarcata ca model.

Exista o singura situatie in care poti purta o geanta de seara de dimensiuni mai mari: daca outfit-ul tau este alcatuit dintr-o salopeta eleganta sau dintr-un costum de doua piese de inspiratie masculina.

Asadar, acestea sunt cele mai importante reguli de alegere si de purtare ale unei genti plic de seara. Tine cont de ele pentru a avea o aparitie spectaculoasa, care te va face remarcata oriunde ai merge!