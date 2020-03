Pot fi alimentele contamnate cu coronavirus ?

Please follow and like us:

In acest context de teama de propagare a coronavirusului, numeroase sunt persoanele care se intreaba daca este posibil sa contacteze acest virus prin intermediul alimentelor. In acest articol va detaliem ceea ce stim pana in prezent.

Alimente si coronavirus, nu exista nicio dovada pentru moment. Autoritatea europeana pentru securitatea alimentelor (EFSA) a informat prin intermediul unui comunicat ca nu exista pentru moment niciun studiu care sa dovedeasca ca alimentele ar putea fi contaminate de coronavirus. Pana in prezent, niciun caz de contaminare a virusului prin intermediul ingestiei nu a fost raportat. Sunt necesare o serie de alte studii pentru a contrasta aceste rezultate si sa se ofere o concluzie ferma. Ceea ce se stie cu certitudine este ca virusul nu este foarte rezistent la caldura. Fierberea si gatirea eficienta a alimentelor ar trebui sa reduca in mod considerabil aceasta contaminare.

Nu se cunosc suficiente lucruri despre #coronavirus. Un mit conform caruia contaminarea oamenilor poate proveni de la consumul de alimente crude circula deja de o perioada buna de timp. Insa nu exista suficiente studii stiintifice pe acest subiect. Din acest motiv trebuie sa ne luam precautiile alimentare necesare. Chiar daca alimentele nu par sa constituie un vector de contaminare, este necesar sa luam o serie de masuri de igiena alimentara. O gatire completa si o decongelare corecta permit garantarea absentei organismelor patogene.

Cea mai buna modalitate de a evita propagarea virusului este aceea de a evita contactul cu ceilalti si spalatul cat mai des pe maini, minim 20 de secunde. Se recomanda spalatul pe maini in special daca ai atins o suprafata ce poate fi comuna cu altii sau ai manipulat obiecte. Inainte de a face mancare este bine sa te speli din nou pe maini. Acest lucru permite garantarea absentei virusului pe maini.

Aplicarea unor masuri in legatura cu stranutatul si tusitul sunt in egala masura fundamentale in acest moment in care cu totii incercam sa reducem propagarea virusului. Este momentul sa respectam sfaturile sanitare si sa fim atenti la orice sfat din partea autoritatilor. Metodele de propagare a virusului sunt inca studiate, inca nu se cunosc multe lucruri despre coronavirus. Cu siguranta intr-un viitor apropiat vom avea mai multe informatii cu privire la capacitatea acestuia de a supravietui pe alimente. Pentru moment, trebuie sa ne multumim cu consumul de alimente care sunt supuse la un proces potrivit de pastrare si gatire.