Premiile Construction News din Londra se amana din cauza situatiei COVID-19. Afla cand vor avea loc

Pentru ca stim cu totii situatia actuala provocata de pandemia COVID-19 la nivel mondial, Premiile Construction News (CN) se amana pentru data de 14 octombrie 2020, spre sfarsitul acestui an, la Grosvenor House Hotel in Londra.

Avand in vedere sfaturile recente ale Guvernului si preocuparile tot mai mari in jurul acestui coronavirus, organizatorii au considerat faptul ca este in interesul tuturor oaspetilor sa amane evenimentul. Sanatatea si siguranta, atat cea proprie, cat si cea a propriilor echipe, este prioritatea lor.

Despre premiile Construction News

Premiile Construction News au ajuns la cel de-al 24-lea eveniment si sarbatoresc cele mai bune companii, proiecte si realizari ale industriei. Devenite cele mai prestigioase si mai ravnite premii din acest sector, castigarea unui premiu pentru stiinta in constructii este un premiu de excelenta recunoscut in randul clientilor si al altor companii.

Motivele pentru care o companie trebuie sa participe la aceasta premiere

Participand la premiile CN veti face parte din cele mai mari premii ale industriei si veti putea beneficia de avantaje extinse, inclusiv:

Pozitionarea companiei printre cele mai bune din industrie in ochii clientilor importanti

Sarbatorirea realizarilor si inovatiilor industriei in ultimele 12 luni

Crearea de retele cu peste 1200 dintre cele mai importante companii din constructii si sute de clienti

Invatarea de la colegii despre modul in care schimbarile conduc la inovatie si schimbari in afacerile lor

Cateva dintre premiile importante care se ofera in cadrul Construction News:

Cea mai buna inovatie – Construction News Awards 2020

Aceasta categorie este deschisa oricarei companii care a creat un produs inovator (non-tehnologic) pentru a imbunatati procesul de constructie in anul calendaristic 2019. Poate fi vorba despre orice cladire la care s-au folosit diferite materiale de constructii precum tevi constructii, profile laminate, materiale de izolare etc.

Inscrierile ar trebui sa se concentreze pe cel putin un exemplu de inovatie specifica. Acesta ar putea fi un nou produs care ilustreaza un design si o functie inovatoare sau un proces de ultima generatie care a schimbat modul in care a fost livrat un proiect.

Inovatia ar putea fi bazata pe o casa sau un birou, iar participantii ar trebui sa aiba o idee clara daca inovatia se bazeaza pe performanta, cost, sanatate si siguranta, fiabilitate sau alti factori si ar putea oferi dovezi de sustinere.

Cea mai buna utilizare a tehnologiei – Construction News Awards 2020

Aceasta categorie evidentiaza cea mai buna utilizare a tehnologiei de catre orice companie implicata in constructii pe parcursul anului calendaristic 2019.

Inscrierile ar trebui sa se concentreze asupra modului in care tehnologia a fost utilizata de companie in beneficiul acesteia, indiferent daca este in rationalizarea proceselor de afaceri, imbunatatirea eficientei constructiei, livrarea unui proiect mai eficient sau orice altceva.

Consultanta in constructii ale anului – Construction News Awards 2020

Aceasta categorie este deschisa oricarui tip de consultanta in constructii, inclusiv inspectori de cantitate, consultanti de costuri, consultanti in inginerie si manageri de proiect. Premiul reflecta performanta generala a unei companii in anul calendaristic 2019.

Judecatorii vor cauta dovezi ale succesului si dezvoltarii afacerilor, precum si calitatea muncii pe care o face consultanta pentru clienti – care ii intrece pe competitori. Participantii ar trebui sa furnizeze cifrele de profit pentru ultimii doi ani si o copie a celui mai recent raport anual, daca exista.