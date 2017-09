Primăria Arad alocă un spațiu nou pentru Poliția Locală

Paris-SG se deplaseaza astazi pentru a juca la Montpellier (ora 18:00) in etapa a 7-a din Ligue 1 fara super-starul Neymar. Brazilianul s-a accidentat usor vineri dimineata. El este menajat de antrenorul Unai Emerym care il vrea in teren la meciul de Liga Campionilor cu Bayern Munchen, miercuri pe Parc des Princes. Atacul lui PSG […]

Fundasul central al lui Bournemouth, Tyrone Mings, este indisponibil timp de patru saptamani din cauza unei accidentari la spate. Mings a ratat si ultimele doua meciuri ale echipei sale, doua victorii in fata lui Brighton, 2-1 in Premier League si 1-0 in Cupa Ligii. Jucatorul de 24 de ani, care a venit la echipa in […]

Accidentat la quadricepsul piciorului stang on meciul contra lui Real Madrid in meciul de miercuri, mijlocasul lui Betis, Victor Camarasa, va rata urmatoarele 4 saptamani de competitie, potrivit clubului andaluz. el era unul din oamenii de baza ai antrenorului Quique Setien. The post Camarasa lipseste de pe teren o luna appeared first on Sportsin.