Primăria Arad declanșează curățenia de toamnă

Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a anuntat ca Benjamin Mendy va fi indisponibil pentru urmatoarele sase luni. «Vom analiza bine pentru perioada de transferuri din ianuarie chiar daca suntem abia in octombrie. Singura noastra problema, insa este o mare, mare problema, este absenta lui Mendy pentru sase luni». The post Mendy absenteaza sase luni de […]

Cum se astepta, AS Monaco este intr-o situatie deloc placuta in meciul pe care trebuie sa-l joace la Lyon, in etapa a 9-a din League 1. Falcao este odihnit, la fel ca Ghezzal in timp ce Fabinho este suspendat, iar Jovetici este accidentat. Lotul lui AS Monaco: Subasici, Benaglio, Sy – Glik, Jemerson, Jorge, Kongolo, […]