Primăria Arad intenționează să extindă sistemul de supraveghere video a orașului

Primăria Municipiului Arad intenționează să dezvolte un sistem complex de supraveghere video o orașului format din peste 1500 camere video performante care vor reda imagini la rezoluții mari, cu o uimitoare calitate a detaliilor. Mai mult decât atât se are în vedere dezvoltarea unei rețele de comunicații date / voce / software / video cu sistem de dispecerizare inclus, probabil cel mai mare dispecerat al Poliției Locale din țară din punct de vedere al implemetării unei soluții integrate. Investiția se va realiza în 4 ani de zile din fonduri nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027. Primăria Arad are in vedere extinderea supravegherii ca urmare a solicitărilor venite din partea cetățenilor și pentru reducerea infracționalității, creșterea siguranței cetățenilor, protecția bunurilor publice si private, respectarea reglementărilor naționale și locale, asigurarea ordinii publice și a unui climat propice pentru viața economico-socială a orașului. Camerele video funcționale în acest moment reușesc să acopere doar o mică parte din multitudinea punctelor de interes din Municipiul Arad. De aici și necesitatea acestei investiții într-un sistem performant și scalabil, respectiv ce poate fi extins ulterior la un număr și mai mare de camere. “ Înțeleg că suntem în an electoral, dar este foarte important să oferim cetățenilor noștri informații corecte, documentate. Comparația făcută cu alte orașe nu are susținere în condițiile în care vorbim despre investiții diferite ca și complexitate și perfomanță. În cazul nostru am gândit un sistem cu un număr dublu de camere video față de cel ce urmează să se realizeze la Oradea. Vorbim despre realizarea unei rețele de comunicații bine pusă la punct și nu în ultimul rând despre dezvoltarea unui dispecerat integrat. Este un proiect amplu pe care îl gândim pe termen lung și care va fi realizat etapizat, din fonduri nerambursabile. Este un sistem care va permite eficientizarea activității de monitorizare.” a declarat primarul municipiului Arad, Călin Bibarț. Proiectul este în faza de studiu de fezabilitate ce va fi aprobat în ședința Consiliului Local al Municipiului Arad de vineri, 28 Februarie 2020.