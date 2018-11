Primăria Arad va supraimpozita cladirile istorice nerenovate

Ryan Babel s-a accidentat la nationala Olandei in meciul contra Germaniei (2-2). Atacantul lui Besiktas Istanbul s-a accidentat la gamba dreapta si va absenta de pe teren 2 saptamani.

Revelatie la RB Salzbourg, la doar ceva mai mult de 20 de ani, Amadou Haidara va trebui sa stea departe de teren timp de 4 luni de zile. Tanarul jucator din Mali s-a accidentat la genunchiul stang la ligamente. Zvonurile il dadeau ca transferat in ianuarie la RB Leipzig, dar probabil se va face abia

Victima unei leziuni la coapsa stanga la meciul cu Lille, jucatorul lui Strasbourg, Lionel Carole va absenta de pe teren timp de trei saptamani. Kenny Lala, accidentat la coapsa dreapta, va fi si el absent in meciul ci Nîmes, din acest week-end, la fel si Gonçalves.

Tottenham va fi nevoit sa se dispenseze de serviciile lui Davinson Sanchez. Fundasul columbian s-a accidentat la coapsa si va absenta de pe teren cel putin o luna. Centru defensivei in meciul din acest week-en contra lui Chelsea va fi alcatuit din cuplul Foyth-Alderweireld, Vertonghen a revenit la antrenamentele cu echipa dar inca nu este

Dupa ce Neymar, inlocuit din cauza unei accidentari in meciul contra Camerunului (1-0) de marti, a transmis vesti linistitoare pe retelele sociale, PSG a anuntat miercuri ca starul brazilian a suferit o «intindere la aductorii piciorului drept». La randul lui nevoit sa paraseasca terenul prematur in meciul contra Uruguayului (1-0) de marti seara, in minutul