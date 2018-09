Primăria Conop are în derulare proiecte importante care vizează modernizarea comunei

„Educaţia se regăseşte pe lista priorităţilor noastre şi dorim să oferim condiţii cât mai bune, atât pentru preşcolari cât şi pentru elevi. Au început lucrările de reabilitare a Grădiniţei cu program normal în satul Belotinţ şi lucrările de reabilitare a Şcolii primare din satul Chelmac. De asemenea, se află în faza de proiectare o grădiniţă cu program normal în satul Milova”, a declarat primarul Petrică Moldovan.

Primăria Conop realizează investiţii importante şi în infrastructură, parte de asemenea prioritară pentru administraţia locală, atât din fonduri locale, cu sprijinul Consiliului Judeţean Arad, cât şi din fonduri-angajament. „Am reabilitat 2,5 kilometri de drum comunal în satul Milova. Urmează lucrări de modernizare a unor străzi în comuna Conop, precum şi construirea şi repararea aleii pietonale în satul Odvoş. De asemenea, sunt în desfăşurare lucrări de amenajare a drumurilor agricole şi dezvoltarea infrastructurii de bandă largă în localităţile Conop şi Odvoş. Au început şi lucrările de construire a unui corp de clădire pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, în comuna Conop, un obiectiv important în zonă, dată fiind incidenţa accidentelor pe DN 7. Pe lista proiectelor din acest an se numără şi reabilitarea căminului cultural din satul Chelmac şi modernizarea sistemului de iluminat public stradal. În plus, am achiziţionat şi un tractor articular forestier TAF690PE, necesar gospodăririi comunale, prin forţe proprii.

Şi anul 2017 a fost un an bun pentru Conop, în care s-a finalizat o serie de investiţii importante. ,,Avem nevoie de învăţământ de calitate, de unităţi şcolare moderne. Anul trecut a fost reabilitată Şcoala cu clasele V – VIII din Conop. De asemenea, au fost amenajate spaţiile verzi în Conop şi Belotinţ. Tot anul trecut am lucrat la amenajarea drumurilor agricole din Conop”, a afirmat primarul Petrică Moldovan.

„Apreciez seriozitatea şi implicarea administraţiei locale din Conop. Consiliul Judeţean Arad a alocat în 2018 fonduri pentru finalizarea sediului Serviciului de voluntariat pentru situaţii de urgenţă, un proiect foarte important nu doar pentru Conop, ci pentru toată zona”, a declarat Claudia Boghicevici.