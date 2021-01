Printul Edward, fiul din umbra al reginei Elizabeth a-II-a

Please follow and like us:

La 56 de ani, mezinul suveranei a evoluat mereu din umbra, nu i-a placut sa iasa in evidenta. Megxit-ul, evacuarea printului Andrew, consecintele pandemiei mondiale l-au determinat sa iasa din rezerva sa. Iata portretul unui mostenitor (aproape) exemplar.

In cadrul familiei Windsor, printul Edward era aproape invizibil. Niciun titlu de tabloid la activ, niciun divort scandalos, niciun copil problematic. Fratele sau mai mare, Charles, mostenitorul tronului are numeroase scandaluri la activ. Legatura sa cu Camilla Parker Bowles – devenita sotia sa in anul 2005 -, lipsa sa de respect fata de Lady Diana, toate acestea sunt inca de actualitate. Celalalt frate al sau, printul Andrew, are si el la activ lotul sau de scandaluri. Ducele de York are 26 de ani atunci cand se casatoreste cu Sarah Ferguson, fiica unui maior britanic, pe data de 23 iulie 1986. Si despartirea lor este la fel de celebra ca si casatoria. In august 1992, ducesa apare topless la marginea unei piscine, in sudul Frantei, in compania consilierului sau financiar, John Bryan.

Divorturi si scandaluri sexuale

Regina Elizabeth a-II-a nu apreciaza cu siguranta acest gen de publicitate si ii cere nurorii sale sa paraseasca conacul familial. Divortul dintre printul Andrew si Sarah Ferguson este pronuntat patru ani mai tarziu. Insa problemele familiei York sunt departe de a se fi incheiat. In 2019, miliardarul Jeffrey Epstein, acuzat de violuri si multiple agresiuni sexuale este gasit spanzurat in celula sa. Nu dureaza mult pana cand numele prietenului sau, printul Andrew este citat in acest caz. Ducele de York este si el acuzat pentru agresarea unei anumite Virginia Roberts, cand aceasta avea doar 17 ani. In 2019, tatal printeselor Beatrice si Eugenia este nevoit sa renunte la angajamentele oficiale din cauza amplorii capatate de acest scandal.

Un far in mijlocul furtunii

Printul Edward si sotia sa au impreuna doi copii: Lady Louise, nascuta in noiembrie 2003 si James, Vicontele Severn, nascut in noiembrie 2007. Familia lor va deveni, pentru regina Angliei, un far in mijlocul furtunii, intre dezertarea printului Harry, scandalul sexual iscat in jurul ducelui de York si pandemia mondiala care l-a afectat si pe printul Charles de altfel. In ianuarie 2020, printul Edward si familia sa a fost prezent, alaturii de ducii de Cambridge la o receptie organizata in onoarea sefilor de stat africani la Buckingham Palace. In timpul perioadei de izolare angajamentele oficiale au fost realizate in marea lor majoritate prin videoconferinta. deliciul-viciilor.ro