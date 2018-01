Răsturnare de situaţie în cazul morţii solistei trupei „The Cranberries”!

Eliminat dupa ce a primit in mod eronat al doilea cartonas galben de la arbitrul Tony Chapron, in meciul Nantes-PSG, Diego Carlos a fost iertat de suspendare de comisia de disciplina de luni. «Comisia s-a reunit imediat pentru a analiza al doilea cartonas galben incasat de Diego Carlos (FC Nantes). Dupa ce au citit reportul […]

Ousmane Dembele s-a intors in infirmerie. Revenit pe teren la inceputul anului dupa ce si-a rupt tendonul femural de la piciorul stang si a stat cateva luni departe de teren, atacantul Barcelonei s-a accidentat in meciul de duminica cu Real Sociedad (4-2). Internationalul francez a facut luni teste medicale. «Testele au confirmat ca jucatorul a suferit […]

Dupa cum anunta intreaga presa britanica inca din week-end, Ryan Giggs a fost numit luni selectioner al Tarii Galilor. Fostul jucator al lui Manchester United, care a antrenat ManU cateva saptamani ca interimar in mai 2014, este la prima experienta ca selectioner.