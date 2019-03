Răzvan Cuc: ”Vom rezilia contractele cu constructorii neserioşi care nu-şi fac treaba”

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat, vineri, la Rădăuţi, că va rezilia contractele cu constructorii ”neserioşi” şi că, în prezent, se fac demersurile necesare pentru modificarea legislaţiei în acest sens.

”Am înţeles îngrijorarea oamenilor, înţeleg nemulţumirea, tocmai de asta mă aflu pe şantiere, tocmai de asta accelerăm procedurile de modificare a legislaţiei şi acolo unde vom avea constructori neserioşi care nu-şi fac treaba vom rezilia contractele. (…) Când pornim un obiectiv de investiţii majore trebuie să urmăm câţiva paşi (…) Pe lângă studiul de fezabilitate, proiectare şi partea de execuţie trebuie să avem hotărâri de guvern pentru exproprieri, pentru obţinerea acordului de mediu, autorizaţie de construcţie şi multe alte lucruri, pe care tocmai acum vom veni să le modificăm pentru a grăbi termenele de finalizare a obiectivelor de investiţii”, a spus Cuc.

Ministrul s-a declarat nemulţumit de felul în care unii constructori îşi fac treaba şi încearcă uneori ”să câştige bani nemunciţi” şi a anunţat că săptămânal va face conferinţe de presă pentru a prezenta stadiul lucrărilor.

”De pe 23 martie voi face câte o conferinţă la minister pentru a prezenta stadiul lucrărilor pe autostrăzile din România şi mobilizarea, ca să vadă toată lumea mobilizarea şi care sunt nemulţumirile şi supărările mele ca şi ministru, când văd că aceşti constructori, care fac o grămadă de bani în România, nu lucrează aşa cum trebuie. Ba mai mult, vin şi cu claim-uri ca să obţină, din punctul meu de vedere, nişte bani nemunciţi. Nu mai spun de tot felul de ONG-uri, care găsim pe traseele autostrăzilor peşteri de lilieci, şopârle şi aşa mai departe care trenează practic finalizarea investiţiilor”, a arătat Cuc.

Răzvan Cuc a spus că se vor semna în perioada următoare proiecte de infrastructură mare în valoare de 3 miliarde de euro, în acest an CNAIR estimând că se vor construi 180 km de autostradă, în condiţiile în care în prezent sunt 807 km.

”În 2017 toată lumea spunea că România nu are proiecte pe infrastructura mare. Atunci anunţam, şi poate mulţi nu credeau că am dus lupte extraordinar de grele şi mulţumesc celor care m-au sprijinit, inclusiv de preşedintele Liviu Dragnea care m-a sprijinit în lansarea a cât mai multe proiecte. Vorbesc de proiecte de 3 miliarde de euro, pe care le vom semna în perioada următoare: centura la profil de autostradă a Capitalei, Piteşti-Sibiu. (…) Iată că România are proiecte, iar domnul Neaga (n.r.- directorul CNAIR) ne va uimi cu câte proiecte noi va scoate în valoare poate chiar mai mare decât în 2017, astfel încât să nu punem în pericol absorbţia fondurilor europene”, a spus Cuc, precizând că în prezent sunt 807 km de autostradă, iar în acest an se prognozează construcţia a încă 180 de km. (agerpres.ro)