Reacția Iuliei Albu după ce s-a zvonit că ar fi fost umilită în public de bărbatul ei

Iulia Albu și Alexandru trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai mult timp, iar cei doi se înțeleg foarte bine, după cum spune chiar fosta soție a lui Mihai Albu.

Declarația ei vine după ce zilele trecute s-a spus că aceasta ar fi fost umilită în public de bărbatul ei, în urmă cu ceva timp. Imaginile realizate în urmă cu doi ani şi o informaţie care spunea că Iulia Albu a fost terorizată şi umilită de Alexandru a stârnit controverse.

„Lucrurile de care a fost acuzat sunt foarte grave. Cel mai grav mi se pare că nu a fost verificat acest subiect. Este un subiect ca oricare altul… Eu am un singur lucru de spus. Acest om care este alături de mine de patru ani – şi ştiu că acest lucru deranjează – este un tată mai bun decât a fost fostul meu soţ. Şi un tată mai bun decât sunt eu mamă. E un lucru important. Eu nu lovesc în nimeni, dar aşa cum am spus, erau trei fraţi. Eu sunt plecată foarte mult timp, iar el are cu adevărat grijă de acest copil. Sunt foarte bine… Ne certăm pe lucruri mici, dar în rest nu! Suntem nişte oameni absolut normali”, a mărturisit Iulia Albu la o emisiune tv, potrivit Spynews.

Sursa: libertatea.ro