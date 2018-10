Realizarea Monumentului Marii Uniri, din nou sub semnul întrebării

Inlocuit prematur in meciul cu Huddersfield de sambata trecuta, fundasul belgian de la Tottenham, Jan Vertonghen, a suferit o accidentare la coapsa. Interogat in legatura cu acest subiect la conferinta de presa, selectionerul Belgiei, Roberto Martinez, a anuntat ca el va absenta de pe teren sase saptamani.

Actiunile lui Juventus Torino au scazut cu peste 5% vineri dimineata la Bursa din Milano dupa ce jucatorul transferat in aceasta vara de la Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a fost acuzat de viol in Statele Unite. La ora 11:00, ora locala, o actiune a clubului din Torino a scazut cu 5,37%.

Absent in meciul contra Valenciei de marti din Liga Campionilor, jucatorul lui Manchester United, Ashley Young, revine in echipa in meciul cu Newcastle de sambata (ora 19:30), dupa cum a confirmat José Mourinho in conferinta de presa sustinuta vineri. «El nu are o problema serioasa. Ashley Young revine in echipa, este o accidentare minora», a