Relatii de CUPLU: gesturi care TE APROPIE de partenera ta

In orice relatie, exista momente pline de iubire, de bucurie si momente mai putin placute. Insa, este important ca cele din urma sa fie depasite cu gratie, pentru ca lucrurile sa mearga asa cum iti doresti!

Cuplurile care se inteleg bine, longevive, au in comun cateva lucruri, precum increderea, respectul, intelegerea, dar si exprimarea afectiunii intre parteneri. Desi in primii ani de relatie, pasiunea este cea care dicteaza actiunile fiecarei persoane, cu timpul, aceasta este inlocuita de un sentiment de siguranta si de atasament. Agitatia, stresul si nemultumirile de zi cu zi pot duce la deteriorarea relatiei de cuplu, asa ca, ideal este sa nu permiti acestor lucruri sa intervina intre tine si persoana draga tie. Poti face multe pentru a-i arata partenerei tale ca o pretuiesti si nu ai nevoie de o ocazie speciala pentru asta!

Descopera ce poti face pentru a intari relatia pe care o ai

Surprinde-ti iubita cu ceva ce isi doreste

Chiar daca nu este ziua ei, achizitioneaza-i un cadou la care viseaza sau un obiect de care stii ca are nevoie, insa a considerat ca nu este momentul sa cheltuie banii pe el. De exemplu, cumpara un ceas de dama de la Casio, pe care il poti personaliza cu o inscriptie care sa reprezinte ceva pentru relatia voastra. O bijuterie, o geanta sau chiar bilete la concertul artistului sau preferat o vor face cea mai fericita si recunoscatoare. In special, daca faci acest lucru fara sa fie vreo ocazie speciala, precum aniversarea voastra sau o sarbatoare cum este Craciunul. In cazul in care vrei sa ii faci o surpriza, dar bugetul tau este mic, nu iti face griji! O floare, ciocolata sau un obiect mic si amuzant din supermarket vor face minuni!

Fugiti impreuna de rutina

Macar de doua ori pe an, profitati de ofertele pe care agentiile de turism le pun la dispozitia doritorilor si petreceti un timp departe de griji si de stres, numai voi doi. O poti suprinde cu un sejur in Grecia, in unele dintre cele mai frumoase insule care exista in Europa. De asemenea, nu doar vacantele mai lungi pot intrerupe rutina, ci si city break-urile. Acestea sunt ocazia perfecta sa plecati impreuna la sfasitul saptamanii intr-o calatorie scurta, in care sa descoperiti orase noi si atractive!

Ajut-o la treburile casnice

Unul dintre motivele pentru care o relatie se poate destrama este frustrarea unuia dintre parteneri. De cele mai multe ori, femeile simt ca fac prea multe lucruri fara oprire, atunci cand au un job stabil, se ocupa de cumparaturi si de tot ce tine de gospodarie. De obicei, acestea nu mai au timp pentru ele, iar oboseala si irascibilitatea te afecteaza si pe tine direct. In cazul in care vrei sa o impresionezi sau, pur si simplu, sa ii usurezi treaba, ajut-o la treburile casnice. Fie ca va impartiti sarcinile, fie ca te apuci de curatenie cand ai o zi libera, pentru ca atunci cand ea ajunge acasa, sa se poata odihni, acest lucru va conta pentru ea mai mult decat oricare alt cadou!

Ascult-o

De cele mai multe ori, partenera ta va dori sa vorbeasca cu tine despre lucrurile care o apasa nu pentru a-i oferi vreo solutie miraculoasa, ci doar pentru a se descarca. Fa-ti un obicei din a asculta ceea ce zice, pentru ca acest lucru nu numai ca va va face mai puternici, ci si pentru ca poti afla foarte multe lucruri despre iubita ta in acest fel. Ceea ce isi doreste, cum se simte, lucrurile pe care si-ar dori sa le schimbe vor fi intotdeauna prezente printre randuri. De asemenea, atunci cand este trista, fa-o sa rada si vei observa cum starea ei de spirit se imbunatateste instant!

Nu uita ca o relatie se construieste si se ingrijeste tot timpul, iar gesturile cele mai mici, care pot parea insignifiante, sunt cele care fac diferenta!