Reprezentanții guvernului au pus-o de o șuetă cu ENEL-ul

Fractura de stres pentru Goretzka Acum, cand media catalana il anunta aproape de FC Barcelona, Leon Goretzka va trebui sa ia o pauza fortata prelungita. Autor a unui debut de sezon remarcabil, cu patru goluri reusite in Bundesliga, mijlocasul german a suferit o fractura de stres, potrivit antrenorului Domenico Tedesco. El a ratat ultimele doua meciuri ale lui Schalke, si […]

Filipe Luis s-a accidentat Titular in meciul egal al lui Atletico Madrid cu Qarabag in Liga Campionilor (1-1), Filipe Luis a jucat tot meciul. Insa fundasul brazilian ar fi putut parasi terenul mai devreme. El a efectuat un RMN joi, care a relevat o intindere la coapsa stanga. El va rata meciul cu La Coruna de sambata, in La Liga, […]

Lloris a facut intindere si sta doua saptamani Hugo Lloris nu a fost convocat de Didier Deschamps pentru meciurile echipei Frantei, motivul fiind o accidentare la aductori. Portarul lui Tottenham a suferit o «intindere la coapsa», a anuntat antrenorul Frantei, Didier Deschamps, joi cand si-a facut publica lista de convocati. «El a efectuat examene medicale aceasta dimineata si va absenta de pe teren 15 zile.» Capitanul […]

Lamar sta cel putin trei saptamani Victima unei entorse la umarul drept in meciul de miercuri cu Besiktas (1-1) in Liga Campionilor, Thomas Lemar, mijlocasul lui AS Monaco, va absenta de pe teren cel putin trei saptamani, a anuntat clubul monegasc. Astfel, el va rata meciul de sambata, cu Guingamp, dar si meciurile nationalei Frantei, cu Tara Galilor si Germania (10 si […]

Lewandowski reintră în derby-ul cu Borussia Dortmund Accidentat ușor weekendul trecut, Robert Lewandowski își va face apariția pe teren sâmbătă, în derby-ul contra celor de la Borussia Dortmund. Neînvinsă de șase meciuri, Bayern Munchen se deplasează în acest weekend pe terenul celor de la Borussia Dortmund pentru meciul din etapa a 11-a. Săptămâna trecută, Bayern a profitat de înfrângerea lui Dortmund la […]