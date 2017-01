Rezultatele extragerii Loto 6 din 49 de duminică 22 ianuarie 2017

Modrici si Marcelo ar putea lipsi de pe teren o luna Accidentat in meciul de campionat castigat de Real Madrid in fata lui Malaga (scor 2-1), Luka Modric si Marcelo ar putea absenta o luna de pe teren, potrivit presei spaniole. In comunicat emis luni de clubul madrilen nu s-a precizat durata absentei celor doi, insa s-a confirmat ca fundasul lateral brazilian este accidentat la coapsa dreapta iar mijlocasul croat […]

Busquets absenteaza patru saptamani Victima unei intrari dura la glezna in meciul cu Eibar de duminica seara, mijlocasul lui FC Barcelon, Sergio Busquets a parasit terenul pe targa in minutul 10, fiind inlocuit de Denis Suarez. Clubul catalan a anuntat ca jucatorul spaniol a suferit o entorsa a ligamentului lateral extern de la glezna dreapta si va lipsi de […]

Rony Lopes ca lipsi de pe teren aproape o luna Inlocuit in prima repriza a meciului terminat la egalitate dintre Dijon si Lille (scor 0-0), de sambata, Rony Lopes are probleme musculare. «El are o problema musculara la coapsa», a anuntat antrenorul lui Lilla, Patrick Collot, precizand ca jucatorul va absenta intre trei si patru saptamani. The post Rony Lopes ca lipsi de pe teren […]

Saido Berahino s-a transferat la Stoke Atacantul englez Saido Berahino a fost transferat de la West Bromwich Albion la Stoke City pentru 12 milioane de lire sterline (13,86 milioane de euro), plus cauze in valoare de trei milioane de lire ca bonus. In varsta de 23 ani, el a semnat un contract de cinci ani si jumatate cu Stoke, locul noua […]

Fonte s-a transferat la West Ham Capitanul lui Southampton, José Fonte, nu si-a prelungit contractul, asa cum se astepta, ci a parasit clubul antrenat de Claude Puel. Fundasul international portughez a semnat o iontelegere valabila doi ani si jumatate cu West Ham United. Suma transferului: 8 milioane de lire sterline, adica aproximativ 9,2 milioane de euro. The post Fonte s-a transferat […]