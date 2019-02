S.O.S. – Top 7 piese ale unei masini diesel care trebuie inlocuite frecvent

O masina diesel este o masina a carui motor functioneaza cu motorina. Aceste automobile au devenit foarte populare pe strazile din Romania, mai ales in ultimii ani, de cand acestea au fost imbunatatite in ceea ce priveste zgomotele puternice si noxele eliminate.

Foarte multe persoane aleg vehicule cu motor diesel in defavoarea celor care functioneaza cu benzina, datorita avantajelor de care se bucura. Printre acestea, se numara eficienta combustibilului, posibilitatea de a utiliza biocombustibili (80% motorina, 20% organic), durata mai mare de viata a motorului, pretul mai scazut al motorinei, dar si performanta crescuta a masinii. Insa, inainte de a lua cea mai buna decizie, in cazul in care te gandesti si tu sa iti achizitionezi o astfel de masina, trebuie sa te gandesti foarte bine daca caracteristicile unui motor diesel se potrivesc cu nevoile tale si, mai ales, care sunt costurile de intretinere si problemele cu care te poti confrunta cel mai des la un astfel de automobil.

Iata care sunt componentele auto care trebuie schimbate mai des la o masina diesel

Filtrul de particule

In mod normal, acesta se curata singur atunci cand circuli cu viteza, datorita temperaturii ridicate a motorului, care indeparteaza depunerile din filtru. Insa, pentru ca in Romania nu exista drumuri pe care poti merge drept, cu viteza, ci petreci foarte mult timp in oras, in trafic, sau mergand incet, pe drumurile judetene, acest lucru nu se intampla. Atunci cand filtrul de particule se infunda, acesta trebuie inlocuit.

Volanta

Frecventa schimbarii depinde, in acest caz, de tipul acestei piese: dubla sau cu o singura masa. In cazul in care alegi o masina cu volanta dubla, inlocuirea nu are loc atat de des, pentru ca socurile sunt preluate mai bine, iar schimbarea treptelor se face mai usor.

Suportul de motor

O piesa care se inlocuieste usor si ieftin este suportul de motor sau cel al cutiei de viteze. Acest lucru se intampla din cauza puterii motorului si a vibratiilor accentuate, ce fac ca suportul sa cedeze destul de repede la unele masini diesel.

Injectoarele

Aceste componente auto au de suferit din cauza calitatii slabe a motorinei care se gaseste in pompele din Romania. Depunerile de impuritati duc la infundarea injectoarelor, ceea ce constituie o problema frecventa si destul de importanta a masinilor diesel din tara. Semnele care iti dau de inteles ca este timpul sa inlocuiesti aceste piese sunt mersul neregulat si consumul din ce in ce mai mare.

Turbina

Turbina unui automobil diesel se strica, in general, in urma unei utilizari necorespunzatoare. Amanarea schimbarii uleiului vechi, accelerarea atunci cand motorul nu este incalzit, oprirea brusca a motorului dupa ce ai accelerat indelungat sunt doar cateva dintre actiunile care duc la uzarea turbinei.

Valva EGR

Aceasta piesa are rolul de a prelua si de a reintroduce gazele de evacuare in admisie, pentru a reduce poluarea si pentru a se realiza o ardere mai completa. Reziduurile de calamina care se depun in interiorul valvei duc la infundarea acesteia, putand fi observate noxe in cantitati mai mari si un consum crescut. Acest lucru se poate intampla frecvent la masinile diesel.

Bujiile incandescente

Alte componente predispuse la o uzura rapida sunt bujiile incandescente, mai ales in sezonul rece. Din cauza depunerilor, acestea nu vor mai functiona corespunzator, iar motorul va porni greu sau nu va mai porni deloc. Ele trebuie inlocuite, nu pot fi reparate.

Indiferent de motor si de tipul de combustibil necesar, fiecare masina are atat avantaje, cat si dezavantaje. Ramane la alegerea ta sa iei decizia care ti se potriveste, pentru a avea parte de drumuri placute si sigure!