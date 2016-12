Sarbatoarea Sfantului Ierarh Nicolae

Darmstadt, care a pierdut ultimele cinci meciuri pe linie, in plus a fost si eliminata din Cupa Germaniei, l-a demis pe antrenorul Norbert Meier. Anuntul a fost facut marti de catre directorul sportiv al clubului, Holger Fach. Pana la numirea unui nou antrenor,. Ramon Berndroth va asigura interimatul contra lui Freiburg on meciul din week-end. […]

Neymar, pasator decisiv in meciul cu Real Madrid de sambata in La Liga (scor 1-1), a fost inlocuit pe finalul meciului de pe Camp Nou. Staff-ul Barçeu i-a aplicat o punga de gheatapa coapsa dreapta. «Testele medicale efectuate aceasta (luni) dimineata au confirmat ca Neymar a suferit o contractura musculara la aductori», a annunta Barça intr-un […]

Andrea Belotti si-a prelungot pana in 2021 contractul cu AC Torino, a anuntat clubul piemontez. Noul contract al atacantului contine o clauza de reziliere in valoare de 100 milioane de euro. Belotti, 22 ani, joaca la Torino din 2015, venind de la Palermo in schimbul a 8 milioane de euro. In acest sezon, el a […]