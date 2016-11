Se întrerupe furnizarea apei potabile în Galșa

Dupa mai bine o ora si jumatate de joc, tenismenul aradean Marius Copil (138 ATP) s-a calificat in semifinalele challengerului cu premii de 85.000 de euro, de la Bratislava. Jucatorul in varsta de 26 de ani a castgat la tie-break ambele seturi jucate cu E. Gerasimov (Belarus – locul 222 mondial). in semifinale romanu il […]

Folosit de Jose Mourinho in sapte meciuri de la inceputul acestui sezon de Premier League, jucatorul lui Manchester United, Chris Smalling si-a fracturat un deget de la picior. Astfel, fundasul de 26 ani va fi nevoit sa absenteze de pe yeren aproximativ o luna de zile.

Accidentat la glezna la antrenamentul de ieri al selectionatei Frantei, Kingsley Coman, jucatorul lui Bayern Munchen, va avea nevoie de o perioada de recuperare de aproximativ doua saptamani. In locul lui, la lot a fost chemat jucatorul lui AS Monaco, Thomas Lemar.