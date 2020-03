Secrete din bucataria regala britanica de pe timpul printesei Diana

Please follow and like us:

Bucatarul renumit Carolyn Robb a vorbit public despre timpul ei lucrat ca chef bucatar al printului Charles si al printesei Diana, dar si despre carte sa de bucate numita “The Royal Touch”.

La acea vreme nu exista un bucatar celebru care sa onoreze familia regala cu preparate de exceptie si cu echipamente de bucatar profesionale. Gordon Ramsay era doar un tanar bucatar iar Jamie Oliver era doar un adolescent. A fost o perioada mai blanda, o epoca care nu este marcata de concurenta acerba pentru a crea cea mai ostentativa mancare demna de stele Michelin.

In acelasi timp, Carolyn Robb, in varsta de 21 de ani la acea vreme, un tanar bucatar in devenire, proaspat iesit din scoala Le Cordon Bleu si care avea cateva scurte insemnari la cateva restaurante si cafenele elvetiene. Ulterior aceasta a primit o invitatie foarte speciala: sa gateasca pentru ducele si ducesa de Gloucester si copiii lor mici. Carolyn a acceptat slujba si a intrat in gospodaria verisoarei reginei Angliei de la Palatul Kensington.

Aproximativ 18 luni mai tarziu de la obtinerea aceastei slujbe, a decis sa faca un pas important in cariera ei. „Stiam dintotdeauna ca vreau sa gatesc si am visat sa gatesc pentru familia regala. Pur si simplu nu imi venea sa cred ca s-a intamplat intr-un final!” spune Carolyn, reamintindu-si acea zi. La cina, in noaptea aceea, la Highgrove House, nu era nimeni altul decat printul Charles si printesa Diana, care iubeau atat de mult mancarea, incat chiar a doua zi i-au trimis lui Carolyn o scrisoare.

Astfel a acceptat sa gateasca pentru printesa Diana, printul Charles si copiii lor William si Harry, devenind astfel prima femeie bucatar pentru familia regala. Printul Charles a fost foarte dornic sa aiba o prezenta feminina in bucataria regala. El credea ca femeile gatesc mancarea mult mai gustoasa decat barbatii, care de obicei pregateste mancaruri de tip restaurant fantezist.

Printul Charles era adeptul produselor proaspete si de calitate. Aducerea adesea iepuri si fazani vanati pentru a fi gatiti. Celebrul bucatar a mai spus si faptul ca aceasta nu a gatit nimic care avea aditivi sau conservanti in compozitie. Printul Charles sustinea agricultura ecologica si mancatul sanatos, mai ales pentru copiii sai.

Carolyn isi aminteste cu drag de print care isi arata produsele oaspetilor sai ori de cate ori avea invitati. “Obisnuia sa creasca cele mai uimitoare legume si obisnuiam sa avem conversatii lungi despre meniu si ce am putea folosi din gradina. Intr-un fel, ma consider foarte norocoasa ca am lucrat pentru cineva care a fost atat de implicat cu alegerea preparatelor. Astazi, cei mai multi bucatari isi comanda aprovizionarea pe internet, in timp ce eu alegeam mancare cu printul – gradinarul si furnizorul”, marturiseste Carolyn.

Timp de 11 ani, Carolyn si-a hranit cu devotament noua familie, punand suflet in tot ceea ce a facut, influentata de tot ce a invatat de la mama ei. Ea adauga ca a gatit tot felul de preparate, o multime de retete ale mamei sale – placintele pastorilor, carnati, bezele, budinci si prajituri; mancare tipica engleza – mancarea pe care a facut-o pentru familia regala era mancare pe care o facea pentru propria familie. Majoritatea oamenilor cred ca familia regala mananca doar homar si caviar, insa asta este complet neadevarat. De multe ori Carolyn a gatit cu ce era in gradina in acea zi sau ceea ce se pescuia din rau.

Cartea sa de bucate, The Royal Touch: Simply Stunning Home Cooking From A Royal Chef, este plina de anecdote nepretuite din experientele sale in gospodarie si 100 de retete uimitoare pe care oricine va fi incantat sa le gateasca. Unele dintre cele mai apreciate amintiri ale sale legate de printesa Diana so printul Charles se afla in aceasta carte.