Secretele unei ținute moderne. Cei 4 pași care te vor face să ai un look de invidiat

Ne-am îndreptat în acest an cu speranța că 2019 va fi cel mai elegant an și că va fi prilejul perfect de a cumpăra haine care să corespundă noului trend. Deținând haine vechi care nu se mai poartă niciodată ne face uneori să intrăm în panică și cumpărăm piese vestimentare pe care le folosim cu o singură ocazie și care de multe ori nu mai au loc dulapurile noastre.

Aici, vă arătăm câteva soluții în materie de garderobă pentru acest an astfel încât să puteți face spațiu, să economisiți bani și să arătați foarte bine în lucrurile pe care le veți cumpăra.

Nu cumpărați ceva pentru o singură ocazie

Cu toții experimentăm cel puțin o dată această situație. O nuntă, o petrecere de Crăciun, o reuniune de vineri seara cu prietenii. Trecerea de la un eveniment la altul înseamnă că în mod inevitabil simțim că avem nevoie de ceva special și, prin urmare, de ceva nou de a purta. Cu toate acestea, la fel cum ne place piesa vestimentară pe care o cumpărăm, rareori devine mai mult decât o ocazie de a o purta.

În loc să achiziționați ceva specific pentru anumite evenimente, încercați să formați câteva piese de îmbrăcăminte în dulapul vostru care pot fi versatile. Dacă mergi pe zona clasică, mai degrabă decât un simplu trend, veți putea purta aceste piese în nenumărate ocazii. Accesorizată inteligent și nu vă veți simți niciodată îmbrăcat la fel.

Descoperiți noi branduri

Un alt motiv pentru care suntem blocați în rutina stilului vestimentar este că ne atașăm și rămânem într-o zonă de confort cu anumite magazine. Este minunat să ai încredere în principalele tale preferințe și să știi foarte bine ceea ce vrei, dar există întotdeauna atât de multe mărci noi și uimitoare pe piață care așteaptă să fie descoperite. De la etichetele high-end de designer până la cele mai accesibile branduri mid-range, puteți continua să explorați aceste magazine online cum ar fi GUESS România pe tot parcursul anului. Veți ajunge să descoperiți haine cu adevărat speciale, elegante, pe care puțini oameni le pot avea.

Nu subestimati puterea unui dulap mic

Să fii cu adevărat elegant nu înseamnă un buget imens sau trei dulapuri cu costume de haine de designer, nu ai nevoie de prea multe pentru a arăta bine. Ceea ce trebuie să faceți, este să luați decizii bune, pe termen lung. Cumpărați ceea ce aveți nevoie și ceea ce vă face să vă simțiți minunați și nimic mai mult. Puteți face acest lucru cu mai puține haine dar de calitate și a sau iar prețurile genților originale te vor ajuta să găsești cele mai potrivite accesorii și genți online în orice perioadă a anului. Bucură-te de această ocazie!

4.Nu cumpărați și nu păstrați ceva care nu vi se potrivește

Pe lângă faptul că deținem lucruri care nu se potrivesc, mulți dintre noi păstrează piese despre care știm că nu ne sunt potrivite. Adesea am cumpărat ceva pe un capriciu, deoarece este o tendință în materie de fashion sau pentru că am văzut pe altcineva purtând-o și crezând că ar părea uimitoare, dar care nu se potrivește, nu am reușit niciodată să o scoatem din dulap. Dacă o haină nu te face să te simți încrezător și confortabil, atunci ea nu are nici un loc în viața ta.

Aceștia sunt cei patru pași de bază și ingredientele necesare în crearea unei ținute corecte dar care să vă pună în valoare în funcție de personalitatea și gusturile voastre.