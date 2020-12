Secretul longevitatii se ascunde intr-un ardei iute?

Please follow and like us:

Studii americane, efectuate recent, au demonstrat faptul ca, un consum regulat de ardei iute ar participa la reducerea riscului de deces din cauza unei boli cardiovasculare sau unui tip de cancer.

Un ardei iute pe zi tine medicul departe? Se schimba celebrul dicton? Cel putin asta incearca sa sugereze rezultatele unui studio preliminar de mare anvergura cu privire la regimul pe baza de ardei iute, condus de un grup de cercetatori din cadrul Universitatii Cleveland, in parteneriat cu American Heart Association (AHA). Dupa ce au analizat 4729 de probe provenind din cinci baze de date mondiale, acesti oameni de stiinta au scos la iveala faptul ca amatorii de ardei iute au riscuri scazute de a suferi de boli cardiovasculare si anumite tipuri de cancer.

Anti-inflamator si relaxant vascular

Concluziile acestui studiu subliniaza faptul ca la persoanele care consuma ardei iute in mod regulat riscurile de a deceda din cauza unei boli cardiovasculare sunt diminuate cu 26%, la fel ca si riscurile de a dezvolta un cancer mortal (23%). In plus, cercetatorii au fost surprinsi sa constate faptul ca un consum regulat de ardei iute este asociat cu scaderea globala a riscului de mortalitate cu aproximativ 25%. Aceste cercetari se baza pe o serie de cunostinte stiintifice deja dovedite de o serie de studii. Ardeiul iute contine capsaicina, o molecula activa capabila sa reduca inflamatia, poarta de intare a unui numar mare de boli si participa la o anumita relaxare vasculara.

Rezultate promitatoare

In schimb, chiar daca studiul scoate la iveala faptul ca factorii alimentari pot juca un rol important in cee ace priveste sanatatea globala, cercetatorii de la Universitatea Cleveland nu se grabesc sa traga o concluzie cu privire la impactul consumului de ardei iute asupra sperantei de viata. In aceasta analiza, cantitatea si tipul de ardei iute consumat erau variabile conform studiului de aceea este destul de greu sa se traga unele concluzii asupra cantitatii, frecventei si tipului de ardei iute de consumat. Cardiologii au ajuns la concluzia ca un consum de ardei iute poate fi asociat cu modele alimentare mai sanatoase, cu mai putine grasimi, mai putina sare sau zahar. Este cazul in Asia unde bucataria este compusa din mai multe legume ca in Europa.

In asteptarea unor rezulate concrete ale acestui studiu, ingrijorarea specialistilor este aceea de a nu face din regimul pe baza de ardei iute un panaceu. Unele persoane nu il tolereaza. Un consum in exces poate duce la iritatii si un risc al aparitii cancerului la stomac. In plus, nu este recomandat nici persoanelor care sufera de hemoroizi.