Senatorul Ioan Cristina a fost ales vicelider al grupului parlamentar PNL din Senat

Aduriz va mai juca un an la Bilbao Varful de atac format de Bilbao si revenit la echipa basca in 2012, isi continua aventura pe San Mamés. In varsta de 35 de ani, Aritz Aduriz marcheaza in continuare goluri importante – a ajuns la cota sase acest sezon. Clubul lui, Athletic Bilbao, a decis sa-i prelungeasca contractul cu inca un an, pana in […]

Mönchengladbach l-a demis pe antrenorul André Schubert Borussia Mönchengladbach, locul 14 in Bundesliga, l-a demis pe André Schubert din functia de antrenor al echipei, in urma infrangerii de pe teren propriu in fata lui Wolfsburg (scor 1-2). Numele noului antrenor va fi facut public «in cek mai scurt timp», a anuntat Borussia, quintupla campioana a Germaniei in anii 70. Calificata in acest […]

Vardy a fost suspendat trei meciuri «Jamie Vardy este suspendat trei meciuri incepand de astazi, dupa ce apelul facut in urma eliminarii a fost respins, a anuntat FA intr-un comunicat. Atacantul lui Leicester City a fost eliminat pentru un fault dur in meciul cu Stoke City de sambata, 17 decembrie 2016». Jucatorul de 29 de ani va rata meciurile cu Everton, […]

Joey Barton se reintoarce la Burnley Joey Barton era in cautarea unei echipe dupa ce s-a despartit nu in cei mai buni termeni de Glasgow Rangers. Mijlocasul englez in varsta de 34 de ani va juca la Burnley (locul 16 in Premier League), pana la finalul acestui sezon. In sezonul 2015-2016, el si-a adus aportul la promovarea lui Burnley in elita […]

Jonjo Shelvey a fost suspendat cinci meciuri Jucatorul lui Newcastle, Jonjo Shelvey a fost suspendat cinci meciuri, in urma unor derapaje rasiste. El a recunoscut ca i-a adus insulte rasiste jucatorului marocan al lui Wolverhampton, Romain Saïss, pe data de 17 septembrie.