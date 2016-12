Senatorul Traian Igaș nu se așteaptă la demisia de onoare a nonvalorilor din PNL Arad

Rușinoasa înfrângere obținută de PNL Arad, a se citi PDL Arad, nu a rămas fără ecou, mai ales din partea unor reprezentanți liberali puși pe ”linie moartă” de strategul campaniei liberale pe întreaga țară, Gheorghe Falcă. Astfel o analiză a senatorului Traian Igaș pe facebook face praf strategia colegului său, faimosul vânzător de pizza liberală.

”La Arad, PSD a câștigat!

Sunt câteva gânduri care mă încearcă la această oră! Ne întrebăm și ne mirăm cum de a câștigat la Arad, după atâta timp, PSD! Simplu! Odată cu plecarea dlui. Seculici din fruntea organizației noi am aruncat democrația la coșul de gunoi, gunoi pe care l-am strâns în mulți saci și i-am dat PSD-ului în campanie. Evident că acești saci cu gunoiul de sub preșul nostru nu a fost primit nici de PSD, dar nici de arădeni, care au văzut repede că acolo este ascunsă democrația lăsată de singurul președinte adevărat pe care l-a avut filiala noastră!!! Am înlocuit câteva valori cu altele!!! Și aici vreau să fac referire și la colegiul meu senatorial. Pe Valea Mureșului am înlocuit onestitatea cu fariseismul și duplicitatea, iar în Lunca Mureșului omenia și bunul simț cu aroganță, amenințări și presiune pe oamenii buni! Asta este realitatea filtrată de ochii mei și a celor care ne-au susținut până ieri și sunt convins că ne vor susține și mîine dacă schimbarea începe cu noi, cu noi cei aroganți, cu noi cei frustrați, cu noi cei fripturiști după funcții și avantajele venite de pe urma lor!!!

Da, azi ne merităm soarta!” a postat senatorul Traian Igaș.

Ca și o concluzie a eșecului, senatorul nu se așteaptă ca cineva de pe plaiurile noastre arădene să-și asume eșecul. ”Cineva spunea ceva de demisii de onoare ! (dar acestea pot veni doar de la oameni de valoare) ”