Sloganul PSD ”plagiat” de către strategul campaniei electorale PNL

Campion in League One (Divizia a 3-a) in urma cu 5 luni cu Wigan Athletic, Gary Caldwell nu mai este antrenorul echipei. Aflata pe penultimul loc in Championship, Wigan este a sasea echipa care isi demite antrenorul in acest sezon.

Defensiva lui Manchester United, pusa in mare dificultate in week-end-ul trecut de catre Chelsea Londra (0-4), va fi privata de serviciile lui Eric Bailly pentru aproximativ doua luni. Fostul jucator al lui Villarreal (24 ani) s-a accidentat la genunchi in meciul cu Chelsea, fiindu-i afectate ligamentele.

Chiar daca Besiktas Istanbul s-a impus clar in fata lui Antalysapor, in meciul de duminica (3-0), campioana Turciei nu prea are motive de bucurie. Internationalul turc Caner Erkin s-a accidentat in minutul 70 al partidei, victima unei rupturi a tendonului lui Ahile a piciorului stang. Jucatorul imprumutat de la Inter Milano, care l-a cumparat in […]

Victima unei luxatii la umarul drept in meciul de sambata cu Guingamp (1-3) si scos de pe teren pe targa, Mathieu Valbuena va fi indisponibil cel putin trei saptamani. Acest lucru a fost anuntat de Lyon intr-un comunicat pe propriul site de Internet. Valbuena a fost transportat la urgenta spitalului privat Jean Mermoz din Lyon. Umarul i-a […]

Jared Sullinger, ajuns la Toronto in luna iulie dupa ce si-a incheiat contractul cu Boston, se va opera la piciorul stang luni, la New York. Interventia, care consta in inserarea unui surub in al cincilea metatarsian, este o «masura preventiva», a anuntat Raptors intr-un comunicat. Jucatorul de 24 ani, draftat in 2012, nu a disputat decat un meci […]