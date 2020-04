Solutii naturale pentru a calma arsurile la stomac

Please follow and like us:

Fie ca arsurile la stomac sunt provocate de o masa prea copioasa sau unui reflux gastro-esofagian nu sunt deloc placute. Iata cateva solutii naturale pentru a le calma.

Argila, un pansament gastric. Argila, verde sau alba capitoneaza stomacul si actioneaza ca si un pansament gastric natural. Cum se poate folosi argila pentru a calma arsurile la stomac ? Alege pudra de argila verde sau alba ultraventilata, singura adaptata pentru utilizare alimentara. Apoi se va amesteca ½ de lingurita cu ½ pahar de apa. Atentie, argila se va consuma intotdeauna cu 30 de minute inainte de masa si la distanta (2-3 ore intre consumare). Atentie si la medicamente, in cazul in care iei anumite medicamente deoarece argila absoarbe toate substantele. De consumat de doua ori pe zi pana cand se cicatrizeaza si pana la disparitia durerilor insa nu mai mult de 15 zile deoarece argila poate provoca constipatie.

O infuzie de plante pentru o actiune completa asupra digestiei. Nalba este in special recunoscuta in caz de probleme intestinale. Florile sale, datorita bogatiei in mucilagiu, capitoneaza mucoasa pentru a calma iritatia si are proprietati calmante si cicatrizante. O actiune completa in sinergie, mai ales daca arsurile la stomac survin in urma digestiei mesei. Cum se pot folosi aceste plante ? Sub forma de infuzie – varsa in jur de 5-10mg din acest amestec de plante uscate intr-o cana cu apa fiarta dupa care lasa la infuzat 5-10 minute inainte de a filtra si de a bea infuzia. Consuma doua cani pe zi, de preferinta la sfarsitul mesei pentru a facilita digestia.

Musetel roman in caz de stres. Uleiul esential de musetel roman are o actiune sedativa si calmanta asupra sistemului nervos ceea ce contribuie la diminuarea secretiilor gastrice. Cum se foloseste ? Intotdeauna diluat, amestecand 2 picaturi de ulei esential de musetel roman cu 10 picaturi de ulei vegetal. De aplicat sub forma de masaj in sensul acelor de ceasornic pe stomac si pe laturi. De repetat procedura de 2-3 ori pe zi pana cand simti ca stresul este atenuat si durerile la fel daca au existat.

Lemn dulce in caz de tulburari digestive recurente. Radacina de lemn dulce este cunoscuta pentru faptul ca are proprietati anti-inflamatorii la nivelul mucoasei stomacului. Calmeaza iritatiile si faciliteaza formarea mucusului. Se poate folosi sub forma de capsule in caz de aciditate gastrica.