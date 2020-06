Sony oferă primele detalii despre consola PS5

Please follow and like us:

PlayStation 5 are un miez negru înconjurat de borduri albe curbate și o strălucire albastră. Două sequels cu cele mai vândute versiuni PS4 s-au numărat printre anunțurile jocurilor: Spider-Man: Miles Morales și Horizon: Forbidden West.

Mașina Sony se va lansa alături de rivalul Xbox Seria X din Microsoft înainte de sfârșitul anului.



În timp ce există încă o mulțime de întrebări fără răspuns despre consola PS5, și anume prețul și data lansării, cred că Sony a făcut exact ceea ce aveau nevoie pentru acest eveniment”, a comentat Laura Kate Dale, critic de jocuri.

„A arătat o oră de jocuri, amestecând secvențe cu titluri populare și noi francize din cele mai mari studiouri. Oamenii de pe Twitter sunt foarte împărțiți dacă le place sau urăsc aspectul casetei, dar, în general, Sony a petrecut o oră emoționând jucătorii”.



Atât de mulți oameni au remarcat că, consola PS5 arăta ca un „router wi-fi”, că termenul a avut trend pe Twitter, la scurt timp după eveniment.

