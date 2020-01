Sony s-a prezentat la Targul de Tehnologie CES cu un concept radical diferit. Un executiv de top a venit cu explicatia!

In cadrul CES din acest an din Las Vegas, Sony a dezvaluit urmatoarea generatie a liniei sale de televiziune de 8K, propriab masina electrica Sony Vision-S si multe alte noutati.

Vision-S, o masina conceptuala electrica axata pe „siguranta, divertisment si adaptabilitate”, incorporeaza tehnologia imagistica Sony bazata pe automotive si este inconjurata de o serie de senzori pe care Sony ii numeste „Safety Cocoon”, care ofera Vision- S cu o vedere la 360 de grade asupra mediului sau si a eventualelor pericole. Desigur, aceasta aparitie are sens, pentru ca Sony a declarat recent ca se va implica si in industria auto.

Revist Time a vorbit cu presedintele Sony Electronics, Mike Fasulo la CES, despre ce inseamna Vision-S pentru Sony ca companie auto si despre modul in care marsul sau catre o tehnologie comerciala mai mare nu impiedica abandonarea celor mai fideli clienti.

Vision-S este o masina de concept doar pentru ca nu ati cumparat o fabrica sau este mai mult o vitrina a talentelor pe care le detine Sony?

Aceasta masina este construita in baza tehnologiilor noastre de baza sau cel putin a partilor pe care ne concentram, care sunt siguranta, securitate si divertisment. Motivul pentru care am proiectat masina a fost sa intelegem de la zero care sunt fatetele ingineresti, astfel incat sa putem oferi ceea ce facem cel mai bine atunci cand vine vorba de tendintele in materie de automobile, autonome sau in alt mod, fara sa fie nevoie de un electrician pentru reparatii pentru ca este sigura.

Asadar, exista 33 de senzori in interiorul si in afara masinii, iar acestia sunt acolo in scopuri diferite. La exterior, senzorii de imagine pot detecta lucrurile pe care ochiul uman sau fiinta umana nu le pot si impiedica. Il numim „Cocon de siguranta”, deoarece are o protectie de 360 ​​de grade. In interior, poate cineva este doar obosit sau incepe sa dea din cap, poate detecta miscarea individului sau lipsa acestuia si semnalul catre individ.

Vorbind despre divertisment, Vision-S are acel afisaj gigant. Ce va inchipuiti ca vor face oamenii pe acesta? Sau le revine altor companii sa se ocupe de asta?

Anul trecut, am vorbit despre faptul ca Sony este o companie creativa de divertisment si am incercat sa explicam tehnologia noastra de baza, fundamentul pentru a oferi experiente emotionale oamenilor prin divertisment si jocuri, creatorilor si artistilor si, in cele din urma, construirea comunitatilor. Si asta a fost un fel de viziune catre locul in care ne-am indreptat. Insa intreaga intentie a fost de a demonstra ca este bazata pe tehnologie si capacitatea noastra de inovare.

Am observat ca Sony schimba angrenajele catre avansari tehnologice orientate spre ecosistem. Exista mai putine produse Sony, dar mai multa tehnologie in aceste produse si mai multe aplicatii potentiale cu parteneri pentru a profita de tehnologia Sony. Deci, in urmatorii cinci ani, Sony va avea mai multa industrie sau mai multi consumatori?

Cu siguranta va exista un amestec de ambele. Cred ca spatiul B2B este o oportunitate semnificativa. Desi cred ca veti vedea o inovatie rapida de la Sony, premisa noastra va ramane aceeasi, ceea ce reprezinta experiente superioare printr-o calitate si o inovatie superioara.

In niciun caz nu ne schimbam ADN-ul sau ceea ce clientii ne ofera credit, indiferent daca acesta este grupul nostru de imagini, grupul nostru de jocuri, grupul nostru electronic sau altfel. Oportunitatea care ne ofera astazi este capacitatea de arhitectura si infrastructura.

Credeti ca este necesara tranzitia la 8K TV?

Nu exista niciun motiv pentru care un client sa nu cumpere 4K. Calitatea imaginii 4K, capacitatea de imbunatatire, disponibilitatea continutului este remarcabila. Acesta este motivul pentru care vedem adoptarea de tip gangbusters. Iata pozitia mea pe 8K: este viitorul.

Din perspectiva de astazi, daca veti merge cu mai mult de 75 de centimetri, aveti nevoie de mai multi pixeli pentru a obtine rezolutia si calitatea imaginii. Exista un loc pentru 8K, as spune pe ecrane de peste 75 de centimetri si mai mult, dar modernizarea pe 8K cu procesorul X1 de la Sony este fenomenala. Veti obtine o experienta de vizionare frumoasa chiar si fara continut de 8K.

Se pare ca competitia din punct de vedere al divertismentului si jocurilor ia avand cu cu adevarat datorita avansurilor precum AR si 5G. Apple intra putin in zona de jocuri, Google transmite jocuri cu Stadia, Microsoft isi arata deja consola viitoare si are in plan un Xbox. Care este perspectiva Sony cu privire la starea industriei de jocuri?

Nu vreau sa vorbesc pentru Jim Ryan, care administreaza grupul PlayStation, dar pot spune cateva lucruri. Cu cativa ani in urma, a existat ideea cum ca consola nu mai este de interes. Insa acum cateva seri acesta a anuntat ca va produce in continuare acest tip de joc. In prezent avem 103 milioane de utilizatori activi in reteaua noastra PlayStation. Ceea ce el si echipa sa si compania a facut este sa faca intr-adevar o abordare concentrata asupra adevaratilor jucatori. Nu prin instrainarea jucatorilor, ci prin asigurarea faptului ca experienta jucatorilor adevarati a fost respectata si depasita de tehnologie.