Please follow and like us:

De curand, Sophie Turner a fost criticata pentru angajamentul sau fata de miscarea Black Lives Matter si raspunsul sau a fost pur si simplu genial, nu s-a lasat deloc descurajata de critici, chiar din contra.

De cateva zile bune, cetatenii din intreaga lume au iesit pe strazi. De cateva saptamani, din data de 25.05 mai exact, moartea tragica a lui George Floyd, ucis de catre fortele de ordine in timpul unei interpelari, a provocat valuri de revolta in Statele Unite ale Americii si nu numai. Pentru a lupta impotriva brutalitatii de care a dat politia dovada in acest caz, vedetele au decis sa apeleze la retelele sociale pentru a denunta injustitiile si pentru a promova miscarea Black Lives Matter. Recent, Sophie Turner care a decis in sfarsit sa ne arate frumoasa burtica de insarcinata nu a ezitat sa isi arate sustinerea si sprjinul pentru aceasta miscare. O decizie care nu a fost insa pe placul tuturor. In cadrul ultimei sale postari pe Instagram un internaut a comentat ca politistii au fost arestati in cele din urma pentru actul comis ceea ce inseamna ca s-a facut dreptate si ca nu intelege de ce se amplifica acest caz.

Mai solidara ca niciodata, Sophie Turner nu s-a lasat descurajata si a raspuns la comentariul internautului. Aceasta a scris ca persoanele de culaore au fost nevoite sa indure ani de zile, sute de ani chiar un rasism sistemic. A mai adaugat ca a iesit in strada, chiar daca este insarcinata in 8 luni in incercarea de a schimba sistemul. Dreptatea va fi facuta atunci cand soecietatea va reflecta credintele noastre conform carora cu totii suntem egali, indiferent de culoare. Atata timp cat nu este cazul, nu va mai fi pace. Un raspuns absolut genial, perfect.

Sophie Turner, indiferent de criticile primite, a impartasit impreuna cu fanii sai mai multe imagini de la protestul pasnic la care a participat impreuna cu sotul sau, Joe Jonas. In prima imagine postata, se pot observa mai multe persoane stand intinse pe iarba, cu fata in jos, drept un omagiu adus lui George Floyd, care a murit in timp ce era imobilizat de politisti. Intr-o a doua imagine Sophie Turner tine in mana o bucata de carton pe care este scris White Silence is Violence, postarea se incheie cu un clip video in care actrita striga alaturi de sotul sau si prietenii cu care a participat la aceasta manifestarre, No Justice, no peace.