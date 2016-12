Spectacole de colinde străbune la românii din Ungaria

Bonucci si-a prelungit contractul cu Juve Fundasul lui Juventus Torini, Leonardo Bonucci si-a prelungit contractul cu echipa piemonteza pana in 2021. Internationalul italian a venit la club in 2010 de la Bari si a jucat 291 meciuri incheiate cu 185 victorii cu echipa campioana a Italiei. The post Bonucci si-a prelungit contractul cu Juve appeared first on Sportsin.

Vitor Pereira a preluat Munchen 1860 Portughezul Vitor Pereira este noul antrenor al lui Munchen 1860. Actuelmente pe locul 14 in a doua divizie germana, clubul munhenez a semnat cu lusitanul un contract valabil pana in iunie 2018. Fara echipa dupa ce a fost demis de Fenerbahçe in august, Pereira va intra in paine incepand cu 1 ianuarie.

Jorge Simao este noul antrenor al SC Braga Portughezul Jorge Simao a fost instalat ca antrenor al lui Sporting Braga, a anuntat sambata seara clubul din nord-estul Portugaliei, la mai mult de 48 de ore dupa demiterea lui José Peseiro pentru slabe rezultate. Noul tehnician (40 ani) era din luna mai antrenorul lui Chaves, dupa ce a mai antrenat echipe ca Paços de

Jan Kirchhoff are probleme la menisc La Acest sezon devine tot mai complicat pentru Jan Kirchhoff. Absent deja din luna octombrie din cauza unei accidentari, mijlocasul german ar fi putu juca in ultimele trei meciuri ale lui Sunderland. Insa el s-a accidentat din nou, fiind victima unei leziuni la menisc, iar el ar putea fi indisponibil mai multe luni de zile.

Sturaro si-a prelungit contractul cu Juventus Mijlocasul international italian Stefano Sturaro, 23 ani, si-a prelungit contractul cu Juventus Torino pana in iunie 2021. Acest sezon, Sturaro a disputat noua meciuri de Serie A si patru de Liga Campionilor. Juventus Torino este in aceste zile in negocieri de prelungire a intelegerilor cu atacantul Paulo Dybala si cu fundasul central Leonardo Bonucci.