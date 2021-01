Stres si oboseala la inceput de an? Alimente de privilegiat

Please follow and like us:

Sezon rece, luminozitate scazuta si context sanitar apasator…anul 2021 a inceput de curand, insa deja te simti epuizat. Iata ce ar trebui sa pui in farfurie pentru a avea mai multa energie si a evita stresul si oboseala specifice la inceput de an.

Zilele sunt incarcate, frigul s-a instalat, se intuneca repede, vestile de pe frontul sanitar nu sunt foarte optimiste…cocktail-ul ideal pentru a acumula stres si pentru a te simti deprimat. Pentru a-ti pastra energia si a nu te simti atat de deprimat trebuie sa stii ca ceea ce pui in farfuria ta este esential.

Leguminoase si avocado impotriva stresului

In perioada de stres, corpul si creierul nostru au nevoie de carburanti. Avem adesea tendinta sa apelam la zahar si la dulciuri, la alimentele grase din dorinta de a ne simti mai bine: mare greseala. Glicemia are un impact asupra stresului, il accentueaza. Drept urmare, trebuie sa optezi pentru alimente cu indice glicemic scazut precum cereale integrale si leguminoase si pentru grasimi bune, precum Omega-3, pe care le regasim in nuci, ulei de rapita sau de camelina si peste gras (macrou, hering si sardine). In paralel, nu trebuie sa uitam de vitaminele din grupa B care contribuie la productia de dopamina, cunoscuta sub numele de hormonul fericirii. Vitaminele din grupa B se regasesc in special in ton, in graul integral, in usturoiul crud si in semintele de floarea-soarelui.

Antioxidanti si vitamina D in caz de moral scazut

Intr-o perioada de stres, pestii grasi, acizii grasi esentiali bogati in vitamina D, ciocolata neagra, un antioxidant al carui magneziu actioneaza asupra anxietatii, sunt recomandati. La toate acestea se adauga oleaginoase precum migdale, nuci si alune cu un continut ridicat de fibre. De consumat de trei ori pe zi 3 sau 4 nuci cu o caisa uscata spre exemplu, fie dimineata pe stomacul gol, fie pe parcursul zilei.

Fructele si legumele raman o sursa de alimentatie majora in cazul scaderii moralului. Legumele cu frunze precum spanacul, varza sau fetica (salata de camp) furnizeaza antioxidanti, fibre, magneziu si vitamina B9 care actioneaza asupra sistemului nervos. Avocado contine un numar mare de grasimi bune si are prorietati anti-inflamatorii. Proteinele sunt necesare si ele, de procurat prin intermediul oualor si carnii rosii, care contin fier si triptofan, un acid aminat care apartine de vitamina D.

In topul listei alimentelor anti-oboseala se regaseste si portocala. Datorita unui continut bogat de vitamina C aceatsa ne intareste apararile imunitare.