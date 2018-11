Succese arădene la Naţionalele de gimnastică aerobică

Lukaku declara forfait Incert din cauza unei usoare accidentari la gamba, Romelu Lukaku a fost nevoit sa declare oficial forfait pentru meciul de Liga Natiounilor contra Islandei, de astazi, meci programat la ora 21:45.

James Rodriguez sta cateva saptamani Cu un inceput de campionat sub asteptari in Bundesliga (locul 5, la 7 puncte de lider), Bayern Munchen nu va putea conta pe James Rodriguez urmatoarele saptamani. Jucatorul columbian s-a accidentat la antrenament si a suferit o leziune la ligamentele genunchiului stang, a anuntat clubul bavarez. Daca durata indisponibilitatii («urmatoarele cateva saptamani») este aproximativa, s-a

Berchiche a fost suspendat 3 meciuri Sosit in aceasta vara de la PSG, Yuri Berchiche este jucatorul care a jucat cel mai mult pentru Bilbao in acest sezon. Insa Athletic va vi nevoita sa se descurce fara el contra lui Getafe, Levante si Girona. Asta pentru ca jucatorul de banda stanga spaniol a fost suspendat trei meciuri dupa ce a fost

Stark nu mai joaca acest an Accidentat de Usami (Düsseldorf) in ultimul meci de campionat, Niklas Stark nu va mai juca in acest an. Dupa ce si-a castigat locul de titular mijlocasul german al lui Hertha Berlin in varsta de 23 de ani s-a accidentat destul de grav la glezna dreapta.

ranieri este noul antrenor al lui Fulham Ultimul loc in Premier League, Fulham a schimbat antrenorul. Slavisa Jokanovici a fost inlocuit cu Claudio Ranieri. Tehnicianul italian in varsta de 67 de ani se intoarce in Anglia, acolo unde a reusit o performanta deosebita, castigarea titlului cu Leicester in 2016. De asemenea, el a petrecut 4 ani p[e banca lui Chelsea Londra. Interesant