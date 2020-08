TOP 3 outfituri cu care sa NU iti imbraci copilul cand merge la joaca

Please follow and like us:

Multe mamici nu au experienta cand vine vorba despre cresterea si educarea primului copil. Invata din carti de specialitate, de la propriile mame, de la prietenele care au nascut sau de la pediatrii si de la medicii cu care vin des in contact in primul an de viata al micutului. Una dintre preocuparile acestora este legata de modul in care trebuie imbracat si incaltat cel mic.

De foarte multe ori, se intampla sa-l imbrace prea gros sau prea subtire, cu haine prea elegante, chiar si atunci cand se merg doar la locul de joaca. Pentru a avea siguranta ca cel mic va fi protejat, mamicile ar trebui sa invete care sunt materialele confortabile pe care trebuie sa le poarte acesta, mai ales cand iese sa se joace, pentru ca alergatul si murdaritul sunt principalele lui activitati.

Iata cum NU trebuie sa imbraci copilul cand merge la joaca!

Dupa o indelungata cercetare, femeile pot sa gaseasca in mediul online multe piese vestimentare si incaltaminte confortabila, adecvata mersului in parc. Daca ai nevoie de astfel de lucruri esentiale, atunci da click aici si gaseste tot ceea ce iti doresti pentru alcatuirea unor outfituri potrivite. Tine cont si de unele sfaturi cu privire la tinutele ce nu ar trebui folosite atunci cand mergi cu cel mic la joaca!

Ai observat ca, de foarte multe ori, imbraci si incalti copilul ca pentru un eveniment important? Tinuta sa pare cumva desprinsa din reclamele de haine de la TV si te simti foare mandra ca toata lumea il admira pe micut. Din pacate, nu ar trebui sa tii cont de acest aspect, pentru ca, pana la urma, nu are o prezentare pe catwalk, ci doar se duce sa se joace cu alti copii, asa ca pune-i un tricou, niste pantaloni scurti si tenisi in picioare. Nu uita ca se va murdari in timpul jocului si ca petele nu ies chiar atat de usor, asadar articolele vestimentare vor fi compromise dupa o singura purtare;

Nu-l imbraca in haine prea groase sau prea subtiri. Verifica cum va fi vremea, inainte de a iesi pe usa si vei stii imediat ce piese vestimentare trebuie sa alegi. Intotdeauna este bine sa ai cu tine un pulover sau o caciulita in plus, o pereche de pantaloni de schimb sau orice alt accesoriu necesar pentru a spori confortul copilului, care poate transpira si raci zdravan daca nu este imbracat corespunzator;

Dupa o zi ploioasa de vara, mersul in parc poate presupune o serie de peripetii. Cati copii rateaza baltoacele care le ies in cale? Aproape niciunul, pentru ca micutii adora apa. Un outfit perfect in acest sens este alcatuit din piese vestimentare rezistente la apa, in asa fel incat sa nu fii nevoita sa te intorci acasa imediat dupa ce prichindelul s-a udat putin. Nu uita nici pelerina de ploaie, pentru ca, in sezonul cald, vremea este imprevizibila.

Asadar, tinutele vestimentare pentru copii, destinate activitatilor recreative din parc, din fata blocului sau din curte, nu trebuie sa fie prea elegante si nici costisitoare, deoarece, de regula, vor fi murdarite, rupte, agatate sau patate. In plus, cei mici vor sa se simta in largul lor, nu sa aiba haine cool, care-i incomodeaza si le strica cheful de joaca.

