Trex Company ne spune care sunt tendintele in mobilierul de exterior pentru urmatorul deceniu

In ultimul timp se poate observa o crestere a interesului pe care proprietarii de case din intreaga lume il acorda spatiilor exterioare, investind tot mai mult in amenajarea acestora. Pe baza informatiilor oferite de contractanti, comercianti si experti in proiectarea locuintelor, liderul industriei Trex Company a realizat o prognoza detaliata pentru amenajarea spatiului exterior, prezicand tendintele de top pentru 2020 si nu numai.

Prognozele se bazeaza pe observatiile unui designer

Leslie Adkins, vicepresedinte de marketing la Trex, declara ca “… Este fascinant sa comparam tendintele raportate de clientii nostri cu cele proiectate de industrie, in general. In acest an am angajat designerul la care apeleaza celebritatile, Alison Victorie, pentru a aprofunda prognoza si a o aduce la un nivel nou.”

Conform celui mai recent raport, se pare ca urmatoarele tendinte vor influenta considerabil amenajarile de exterior din urmatorul deceniu.

Utilizarea materialelor mixte

Se pare ca anul 2020 este anul combinatiilor de materiale diverse. Se poate adauga un plus de interes vizual spatiului exterior prin juxtapunerea materialelor precum beton si compozit, rachita si aluminiu, cupru si piatra. Designerii vor putea integra materiale inspirate din natura care mentin conexiunea cu mediul, infuzand culoarea si accesoriile decorative cum ar fi pernele.

Bucatariile de exterior

Bucatariile exterioare continua sa evolueze, devenind centre culinare complet utilate cu aparatura de specialitate, precum cuptoare pentru pizza, frigidere si mobilier inox – toate gazduite intr-un bloc elegant.

Bazandu-se pe aceasta tendinta noua, colectia Trex Outdoor Kitchens ofera solutii de dulapuri din inox in variate optiuni de culoare si stil care permit proprietarilor sa creeze spatii functionale pentru bucatariile de exterior.

Inspiratie industriala

Pentru spatiile interioare si exterioare se face simtita trecerea catre design si materiale elegante, contemporane. Acest lucru are in spate faptul ca proprietarii de case se inspira din ce in ce mai mult din spatiile comerciale specifice hotelurilor sau restaurantelor. In aer liber, aceasta tendinta se manifesta prin utilizarea balustradelor din aluminiu industrial, cu profiluri elegante si insertii moderne de plasa sau sticla, special concepute pentru a optimiza punctele de vizibilitate si a obtine un aer modern.

Foc si apa

Focul si apa sunt o alta tendinta a spatiilor exterioare. Aceste elemente nu numai ca realizeaza conexiunea cu mediul, dar si adauga un plus de liniste, creand un spatiu echilibrat si armonios. Ghivecele pentru foc, precum cele din noua colectie Trex Outdoor Fire & Water, pot fi amplasate aproape oriunde pentru a crea un loc placut pentru conversatii. Totodata, se pot combina intr-o serie ordonata pentru a oferi o granita ambientala inspirata pentru zonele mari din aer liber.

Pentru a obtine un impact vizual si mai mare, o masa de foc poate servi ca punct focal si poate creste nivelul de lux si confort al spatiului amenajat in aer liber. De asemenea, sunetul linistitor al apei de la scurgerile integrate, boluri sau alte accesorii, poate instaura instant calmul si relaxarea, creand o atmosfera extrem de placuta.

Spatiu suplimentar

Puntile ridicate creeaza un sub ele un spatiu suplimentar. Cu toate ca tendinta poate fi pentru a-l utiliza pentru depozitare, prin instalarea unui sistem de drenare a puntii, acesta poate fi utilizat si intr-un spatiu functional.

Proiectate pentru a indeparta apa de pe o punte, sistemele precum Rain Escape creeaza un spatiu uscat care poate fi echipat cu orice, de la mobilier si accesorii, la corpuri de iluminat, ventilatoare de tavan si diverse obiecte decorative sau de divertisment.