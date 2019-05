Un apartament intr-un bloc nou? AVANTAJE / DEZAVANTAJE: Afla rapid daca iei decizia corecta

Un apartament intr-un complex rezidential este la mare cautare in ziua de astazi, in special pentru ca oferta este foarte variata si cu siguranta ai de unde alege daca vrei sa locuiesti intr-un bloc nou construit. Ca in orice alta situatie, aceste locuinte si blocuri vin cu avantaje si dezavantaje, insa tine de tine sa decizi cat de potrivita este pentru tine achizitionarea unui astfel de apartament.

Iata la ce sa te astepti atunci cand cumperi o locuinta intr-un complex rezidential:

Siguranta sporita

Blocurile construite responsabil ofera un grad mai mare de siguranta.

In comparatie cu un bloc vechi, construit in anii ‘70 sau ‘80, blocurile noi ofera siguranta crescuta cand vine vorba de cutremure si alte dezastre naturale. Desigur, acest lucru inseamna si ca blocul va rezista foarte bine in timp, facand fata cu brio degradarii aduse de trecerea timpului si uzura.

Daca siguranta in fata cutremurelor este importanta pentru tine, nu omite o discutie cu dezvoltatorii imobiliari pentru a afla cu exactitate cat de rezistent este imobilul in care iti doresti sa locuiesti.

Instalatii electrice si sanitare noi-noute

Instalatiile sanitare nu sunt deloc de neglijat!

Blocurile recent construite vin cu avantajul unor instalatii electrice si sanitare noi, ceea ce inseamna siguranta crescuta pentru tine si familia ta in privinta scurtcircuitelor, problemelor electrice, inundatiilor, scurgerilor si nu numai. Conteaza foarte mult faptul ca apartamentul se va afla la primul proprietar, iar uzura acestor instalatii este practic inexistenta.

Desigur, daca iti doresti sa faci modificari, nu exista absolut nicio problema. Poti cumpara tevi sau alte materiale pentru a imbunatati instalatiile de pe NicoMetalTub la preturi foarte avantajoase. Recomandarea noastra este sa apelezi cel mai bine la un profesionist, pentru a evita eventuale neplaceri.

In mod evident, instalatiile noi nu garanteaza ca vei fi 100% scutit/a de situatii deranjante, cum ar fi spre exemplu scurgerile sau inundatiile. In acest caz, cea mai buna solutie este sa chemi un instalator si sa comanzi materialele de care ai nevoie chiar online, fara sa te mai deplasezi pana la un magazin de specialitate. Poti comanda de pe https://www.nicometaltub.ro/coturi-sudabile, odata ce te sfatuiesti cu un profesionist.

Apartamentele sunt spatioase

Spatiul este un factor esential in alegerea unei locuinte. Astfel, comparativ cu blocurile vechi, apartamentele din blocurile noi sunt deseori mai spatioase. O locuinta cu 2 camere dintr-un bloc comunist are in jur de 50mp, in timp ce una cu 2 camere dintr-un complex rezidential are chiar si 60mp sau mai mult.

Urmareste cu atentie compartimentarea apartamentului, astfel incat sa te asiguri ca este potrivit pentru tine si complet functional, deoarece nu este deloc in regula sa existe greseli de proiectare ori amenajare.

Majoritatea blocurilor noi se afla la periferie

Din pacate majoritatea blocurilor noi se afla aproape de iesirile din oras sau in zonele limitrofe, asa ca, trebuie sa pui in balanta avantajele locuintei versus dezavantajele zonei. Cel mai probabil nu vei avea acces la o varietate de mijloace de transport in comun si vei depinde in mare parte de masina.

Lipsa vegetatiei

Este important sa petreci macar 30 de minute pe zi in aer liber, in natura.

Fiind vorba de o zona ce abia incepe sa se dezvolte, este posibil sa nu te bucuri de foarte multa vegetatie si de foarte multi copaci atunci cand alegi sa stai intr-un complex rezidential. Pune in balanta aceasta problema si vezi cat de importanta e pentru tine si cei dragi.

O solutie de mijloc ar putea fi existenta unui parc in apropierea complexului, astfel incat sa nu simti prea tare lipsa naturii.

Un apartament sau o garsoniera intr-un bloc recent construit vine la pachet cu avantaje si dezavantaje, dar trebuie sa decizi ce conteaza mai mult pentru tine: spatiul, zona, siguranta sau ambientul.

Surse foto: Unsplash.com